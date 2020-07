Nieuwe coronagolf in Marokko, Spanje, Israël en de Balkan!

Het lijkt aan alle kanten van de Middellandse Zee weer helemaal mis te gaan. Marokko, Spanje, Israël, de Balkanlanden en Griekenland hebben allemaal maatregelen genomen vanwege de vrees voor een nieuwe coronagolf.

Griekenland sluit de grenzen met Servië. Diverse steekproeven met coronatests bij Servische passagiers die het land binnen zijn gekomen, kwamen positief terug. Griekenland sloot daarom de grenzen weer voor Serviërs. Eerder werd al bekendgemaakt dat álle Balkanlanden hun aantal coronabesmettingen weer zien groeien.

Ook Israël ziet weer 1.000 nieuwe gevallen per dag voorbijkomen en heeft 30.000 mensen opgeroepen om in thuisisolatie te gaan. En Spanje, dat zo strikt handelde, neigt naar een nieuwe lockdown, net als Marokko.

Wat de reden voor de nieuwe opleving is, daar kan alleen nog maar over gespeculeerd worden denk ik. Waarschijnlijk heeft het met veel binnen zitten te maken, door mensen die toch bij elkaar op bezoek gaan. In Spanje mocht je bijvoorbeeld het huis vrijwel niet uit, net als Frankrijk. Landen die beide ruim 20.000 meer doden hebben dan Duitsland, dat qua besmettingsaantal tussen beide landen inzit, maar ‘slechts’ 9.000 doden telt.

Natuurlijk spelen andere factoren ook mee, zoals de gezondheidszorg in ieder land, maar het is voornamelijk een effect dat te maken heeft met de genomen maatregelen en de naleving ervan. Maar daarvoor zou er meer gekeken moeten worden naar de andere genoemde landen, maar daar heb ik helaas te weinig kennis over op dit moment.