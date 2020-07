NOS-redacteur: “De NOS-redactie is volstrekt onafhankelijk”. Gelauff geeft PVV en Forum schuld van anti-NOS-sentiment

Het ‘vijandbeeld’ wat veel Nederlanders koesteren jegens de NOS komt door partijen zoals Forum en de PVV aldus Marcel Gelauff, de man die een etnisch, racistische prijzenbokaal bedacht om mensen van kleur op de televisie te krijgen. Gelauff mocht gisteren aanschuiven bij Op1 waar hij maar weer eens liet zien wat voor een waardeloze hoofdredacteur hij is. Nul zelfreflectie, en het is altijd de schuld van een ander. En dat krijgt dan ook nog eens miljoenen subsidie…

Dat veel mensen weinig vertrouwen hebben in de NOS komt puur en alleen door partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV. Nu klopt het dat beide partijen weinig op hebben met de NOS, alleen zijn zij niet de aanleiding of oorzaak van dit ‘anti-NOS-sentiment’. De foute berichtgeving, de manipulatieve berichtgeving, en soms gewoon de onzin die de NOS zelf verkondigt, dat zijn de oorzaken van het anti-NOS-sentiment in de eerste plaats.

“Een deel van de politiek (PVV en Forum voor Democratie) voedt dit en werkt mee aan dat vijandbeeld. De NOS-redactie is volstrekt onafhankelijk,” zegt @NOS-hoofdredacteur @MarcelGelauff. #Op1 pic.twitter.com/hfu8o60YNM — Op1 (@op1npo) July 22, 2020

Arnold Karskens houdt over deze kwestie zelfs een zwartboek bij. Ondertussen weet iedereen in Nederland ook al dat de NOS niet vies is van wat montagebewerking, vooral de bewerkte video’s van Poetin doen het goed.

Het is pijnlijk om te zien dat de NOS een man als Gelauff als hoofdredacteur heeft. Met zo’n figuur aan het roer ga je niet bepaald vooruit als redactie. Het is zeker onterecht om de NOS puur en alleen als nepnieuws-fabriek te zien, maar de NOS heeft de laatste jaren flink wat blunders gemaakt. Van zelf nieuws manipuleren tot onbegrijpelijk keuzes – zoals het woordje ‘wit’ verplichten. Maar ja wat kunnen we nu verwachten van een organisatie die een divi-bokaal heeft ingesteld.