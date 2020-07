Notre-Dame wordt hersteld zoals het was, geen rare fratsen dus!

De Notre-Dame in Parijs krijgt geen zwembad of één of ander gaar glazen uitsteeksel op het dak. De Franse president Emmanuel Macron zag toch maar af van al die gekkigheid en gaat de Notre-Dame herstellen zoals die was.

Alsof de brand op zichzelf nog niet erg genoeg was, werd het nieuws over plannen van herstel gedomineerd door allerlei rare, wilde ideeën. Bijna alsof er een Franse kliek is die zich wil ontdoen van een stukje Franse, en dus Europese, cultuur. Zeg maar zoals ze het in Duitsland hebben weten te verpesten.

Macron was eerst voorstander van dit soort idioterie. Hij wist architecten van over de hele wereld aan te trekken met zijn voorstel om de Notre-Dame te moderniseren. De één wilde een restaurant, de ander een zwembad op het dak en wéér een ander had het over een stadstuin. Je vraagt je haast af wat voor architecten er worden opgeleid, dat ze dit soort smakeloze projecten überhaupt dúrven voorstellen.

De weerstand hiertegen is gelukkig echter groot en Macron staat er zwaar beroerd voor wat betreft de volgende verkiezingen. Hij zwichtte donderdag voor de Fransen die nog wél historisch besef hebben, en geeft zijn nieuwe plan nu het motto ‘terug naar vroeger’.

En dat gaat nog goed aangepakt worden ook, tot mijn grote verbazing! Want niet alleen wordt de Notre-Dame hersteld, dat gaat ook nog eens gebeuren met dezelfde materialen van toen, om het de authentieke uitstraling weer terug te geven. Helemaal top!