WEES BANG! Volgens De Telegraaf is er “nergens op de wereld nul risico”!

Coretta van Leer, viroloog, heeft een stuk geschreven voor De Telegraaf. In haar columnpje legt mevrouw uit dat het “oppassen” is als je op vakantie gaat. Want: “Er is nergens op de wereld nul risico.”

NEE! DAT MEEN JE NIET?!

“Deze vakantie is anders dan alle andere jaren. Door de coronacrisis en de aanwezigheid van het virus onder de bevolking moet iedereen op zijn hoede zijn. Onbezorgd op vakantie zit er niet in. Dat wil niet zeggen dat we geen leuke tijd kunnen hebben. Maar we moeten wel ons verstand gebruiken en gewoon blijven nadenken. Want er is nergens nul risico,” aldus mevrouw.

Zo kun je zelfs tijdens een fietsvakantie in Nederland zelf onderweg “in de nabijheid komen van besmette personen.” Ja, ze schrijft het echt.

Het vliegtuig is, schrijft Van Leer, nog gevaarlijker. Ja, ja, het vormt “een extra risico.” Want je zit met een hoop mensen in een kleine ruimte. En dan verspreidt het coronavirus zich gemakkelijker.

Hoewel, geeft ze zelf tussen neus en lippen door toe, dat kan toch nog wel meevallen. “Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat er, voor zover nu bekend, nog geen enkele vliegreis is geweest die achteraf bekend is komen te staan als plek van massale virusverspreiding. Er zijn wel voorbeelden van besmette personen op vluchten waar geen transmissies plaatsvonden.”

Oh? Dus dat “extra risico” blijkt helemaal niet zo groot te zijn?

Maar toch. “Toch blijft het vliegtuig een groter risico dan fietsen in de buitenlucht… Wie wel zo’n reis maakt moet ervoor zorgen voldoende mondkapjes en handgel mee te nemen. En neem, zodra je uit het vliegtuig stapt, weer voldoende afstand.”

Nachtclubs en discotheken? “Dat wordt ‘m dit jaar niet.” Wegblijven. Niet toegestaan. Een strandfeest mag wel. Maar ook dan moeten we “verstandig” zijn, aldus mevrouw. Als je een mooie kerk wilt bezoeken moet je eerst kijken hoe druk het is. “Is er vrijwel niemand? Dan kun je, met handgel of mondkapje, zeker genieten van al het moois. Maar een drukbezocht monument waar je voetje aan voetje doorheen schuifelt, is geen aanrader. Wees kritisch.”

En zo gaat ze maar door. Zelf gaat ze met de auto naar het buitenland. Maar wacht, zelfs dat is eigenlijk levensgevaarlijk! Het kan namelijk zomaar zijn dat je onderweg moet plassen. Je stopt bij een restaurant en, oh nee!, er zijn daar andere mensen! “Dat blijven van die momentjes,” aldus Van Leer.

Deze mensen — dit soort virologen — zijn geschift. Ze wíllen dat we continu, 24 uur per dag, bang zijn. Steeds weer hameren ze erop hoe gevaarlijk het is om onder mensen te zijn; om iets leuks te doen; om er even tussenuit te gaan. We moeten de hele dag door vol angst en adrenaline zitten. De kans op besmetting is bijzonder klein, maar hé, er ís een kans. En dus moeten we bibberen van angst.

Dit is gekkigheid. Zo kunnen we niet leven. Ja, oké, er is een virus. Hartstikke vervelend. Maar we hebben het niet over de pest, hoe zeer virologen dat ook lijken te denken.