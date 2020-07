Oliedom Schiphol laat zich weer voor miljoenen bestelen – vermoedelijk alweer een inside job

Luchthaven Schiphol is opnieuw het slachtoffer geworden van een zeer kostbare roof: voor maar liefst €3 miljoen aan iPhones is de vliegverkeerhub afhandig gemaakt. De vermoedens zijn dan ook zéér aanwezig dat de verantwoordelijke boevenkongsi hulp heeft gekregen van binnenuit.

Ken je verhaaltje over Schiphol? Die ultramoderne hub van passagiers en goederen, dat trotse kruispunt van Europes vliegverkeer? Haha, ja. De PR-afdeling van de luchthaven werkt naar behoren. Die wel. De beveiliging, echter, lijkt zo lek te zijn als een mandje dat voor €1,50 is besteld bij AliEexpress. Voor dat krakkemikkige beleid wordt nu een heel hoge prijs betaald. Maar liefst €3 miljoen, om precies te zijn:

“De recherche van de Koninklijke Marechaussee is bezig met een groot onderzoek naar de grote iPhonediefstal, die op zaterdag 14 maart plaatsvond en tot nog toe is stil gehouden. Een 35-jarige chauffeur van Poolse komaf is een dag na de roof aangehouden. De miljoenenroof gebeurde op klaarlichte dag. Vermoedelijk met behulp van vervalste vrachtdocumenten wist de Pool zich voor te doen als degene die de iPhones zou ophalen. Zo slaagde hij erin met de lading ter waarde van drie miljoen euro weg te rijden.”

Zo’n bijna La casa del papel-achtige heist pak je niet zomaar aan: daar heb je flink veel hulp bij nodig. Die komt vermoedelijk van mensen die bij verschillende bedrijven werken, denkt de recherche. Kortom: allerlei Schiphol-medewerkers hebben onder de neus van talloze camera’s samengespannen om hun broodheer een loer te draaien. En niemand heeft het door gehad. Sterker nog: vier maanden na de roof is de misdaad nog steeds niet opgelost.

Dit soort spectaculaire megaroven vinden vaker plaats. In mei werd er voor een half miljoen aan Apple Watches gejat, en afgelopen zomer werd er voor €3 miljoen euro aan elektronica gestolen – de dieven bij de laatste misdaad konden uren rondbanjeren in een loods om de duurste en best verkoopbare artikelen uit te zoeken.

Lekker bezig dus, Schiphol! Kuch.