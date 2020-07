Onafhankelijk onderzoek naar Ossenaar die zichzelf in brand stak: ‘dood lijkt gevolg van behandeling door overheid’

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat er een onafhankelijk onderzoek zal worden ingesteld, naar aanleiding van de 54-jarige dakloze man die zichzelf in brand stak en daardoor overleed.

Arie Dekker werd beschermd als getuige van een misdrijf. Door continu mismanagement vanuit de overheid, zo verklaarde hij, werd zijn situatie onleefbaar gemaakt. Hij moest onderduiken, contact vermijden en verhuizen. Hij kreeg later ook nog eens te maken met een brandbom die zijn huis in werd gegooid. En tot overmaat van ramp werd het getuigenbeschermingsprogramma vorig jaar stopgezet.

Met angst voor z’n leven, eenzaam en alleen op straat geëindigd. Alleen omdat hij de politie belde over geweerschoten die hij had gezien en gehoord. En pas nu hij zichzelf van het leven heeft beroofd, door zelfverbranding, weet hij eindelijk de aandacht te trekken voor hoe afschuwelijk hij is behandeld.

De Tweede Kamer eist opheldering, want het is wel héél opmerkelijk dat iemand zo jarenlang door de mangel is gehaald. Kloppen de regels niet of werden ze niet voldoende nageleefd? En hoe heeft het dan zo lang kunnen gebeuren?

Dit is echt ontzettend beschamend, want welke potentiële getuige denkt nu niet twee keer na voor die de politie belt? Ik hoop maar dat het een gedegen onderzoek wordt en dat men zich er straks niet makkelijk vanaf wil maken, door te stellen dat de man ‘al langere tijd leed aan psychologische aandoeningen’ en daardoor niet ‘voldoende meewerkte’ of iets dergelijks. Het is werkelijk schandalig wat er allemaal met die man is gebeurd.