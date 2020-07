Oud-basketballer Charles Barkley tegen BLM: ‘Ik begrijp niet hoe je haat met haat denkt te verslaan’

In een nieuwe Twitter-video gaat Charles Barkley los op de extremisten van Black Lives Matter die geen rassengelijkheid willen, maar zwarte superioriteit. Zie bijvoorbeeld Nick Cannon die eerder zei dat alle blanken “barbaren” zijn en moeten “plunderen, stelen en vermoorden.” Dat zit volgens hem nou eenmaal in onze genen. Of zie andere zwarte “activisten” die walgelijke dingen zeggen over joden. Met name een paar zwarte atleten en ‘sterren’ hebben zich daar recent schuldig aan gemaakt.

“DeSean Jackson, Stephen Jackson, Nick Cannon, Ice Cube,” noemt Barkley de betrokkenen bij naam. “Man, wat zijn jullie in vredesnaam aan het doen? Jullie willen rassengelijkheid. Dat willen we allemaal. Ik begrijp niet hoe het beledigen van een ándere groep óns helpt. En de enige die er wat van zegt is Kareem [Abdul Jabbar, ook een oud-basketballer].” Kareem werd vervolgens meteen een “Judas” genoemd door de betrokkenen.

“I don’t understand how you beat hatred with more hatred.” Charles on the recent anti-Semitic comments by athletes & entertainers. https://t.co/g2EfvXAxOv pic.twitter.com/DtF2aO6N5m — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 17, 2020

“We kunnen het niet toestaan dat zwarte mensen óók bevooroordeeld zijn” tegen andere bevolkingsgroepen,” aldus Barkley. “Met name als we blanke mensen vragen ons te respecteren, ons economisch kansen te geven, en dat soort dingen. Ik ben zo teleurgesteld in deze mannen. Ik begrijp niet hoe je haat met méér haat kunt verslaan. Dat soort dingen zouden niet eens mogen voorkomen in je vocabulaire, en het zou zich nooit mogen nestelen in je hart. Ik begrijp het niet en ik zal het nooit accepteren.”

“En ik vraag jullie, ik smeek jullie,” gaat Barkley verder. “Jullie zijn beroemd, jullie hebben een platform. We moeten ons beter gedragen dan dit. Ik wil bondgenoten hebben. Ik wil niemand tegen me in het harnas jagen. En om het joodse ras, het witte ras, te beledigen… Ik vind het niks. Het is niet goed om te doen. Ik moet hier wat van zeggen want het drukt zwaar op me.”

De kans dat dit indruk maakt op figuren als Cannon is, natuurlijk, minimaal. Deze mensen zijn al verblind door haat. Ze zijn werkelijk en letterlijk aanhangers van de zwarte KKK. Triest. Want zij zorgen er alleen maar voor dat racisme toeneemt, terwijl een man als Barkley nou juist mensen bij elkaar wil brengen.