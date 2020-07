Pijnlijk amateurisme minister Schouten: slechts één ambtenaar gaat over veevoermaatregel en hij is ‘even op vakantie’

De beruchte veevoermaatregel, waardoor vanaf 1 september boeren hun vee tijdelijk een ander voer moeten geven om te zorgen dat de dieren niet teveel stikstof uitscheiden, is gebaseerd op rekensommen van slechts één ambtenaar van het ministerie van Landbouw. Die pijnlijke waarheid kwam gisteren aan het licht in een rechtszaak tegen het ministerie.

Over precies een maand krijgen de Nederlandse koeien hun laatste reguliere ochtendmaal: daarna moeten ze over op eitwitarm voedsel, omdat zo de landelijke stikstofuitstoot binnen de perken gehouden kan worden. Een nogal vergezochte maatregel, vinden boeren, en bovendien eentje die mogelijk effect heeft op de gezondheid van koeien.

Maar gisteren werd het nóg gekker: het blijkt namelijk dat de berekeningen die schuilgaan achter deze wanhopige regel helemaal nergens op papier staan. Ze bevinden zich “in het hoofd” van slechts één ambtenaar die werkzaam is voor LNV-minister Carola Schouten. En guess what? De man is nu “op vakantie” en dus is niemand beschikbaar om in de rechtbank het gekozen beleid te onderbouwen en verdedigen.

Je gelooft je ogen niet:

“[Aanklagende partijen Stikstofclaim en STAF, red.] hadden al het vermoeden dat de onderbouwing van de voermaatregel tekort schoot, maar dat het ministerie de onderbouwing niet heeft gedocumenteerd, zien beide stichtingen als een forse tekortkoming. Eén ambtenaar blijkt de nieuwe voedernormen voor melkvee te hebben berekend, maar het is onbekend of deze ambtenaar zijn berekeningen kan reproduceren. De berekeningen zitten in het hoofd van deze ambtenaar, die momenteel op vakantie is.”

Forum voor Democratie heeft Kamervragen aangemeld. “Wat zouden de gevolgen zijn indien de desbetreffende ambtenaar iets zou overkomen, en er op een later moment besluiten worden aangevochten die zijn gebaseerd om zijn geheimzinnige rekenmethoden? Klopt het dat die rekenmethoden in dat geval door niemand meer te achterhalen zouden zijn?” Aldus de politieke partij, en vraagt minister Schouten om de maatregel op te schorten totdat de gevraagde deugdelijke berekening van de veevoermaatregel geleverd kan worden.