Right Now: ´Honderden boze boeren trekken naar Schiphol en gaan confrontatie met de politie niet uit de weg´

Honderden boeren zijn onderweg naar Drenthe, nadat daar vandaag ongeveer zestig boeren werden aangehouden door de opgetrommelde politie. Ondertussen zijn ook tientallen boeren onderweg naar luchthaven Schiphol om hun protest extra luister bij te brengen.

De situatie lijkt inmiddels zelfs een beetje uit de hand te lopen, want De Telegraaf weet te melden dat honderden boeren momenteel onderweg zijn naar de provincie Drenthe, daar werden eerder vandaag ongeveer zestig demonstranten aangehouden door de politie. Zeven daarvan waren minderjarig.

Eveneens zijn tientallen boeren in Noord-Holland onderweg naar luchthaven Schiphol. Eerder deze avond werden distributiecentra in Breda en in Deventer geblokkeerd. In boerengroepen gaan tevens adressen rond over de woonadressen van politici, waaronder die van de Nederlandse premier Mark Rutte.

Niet iedereen kan het #boerenprotest waarderen, al heeft deze automobilist vast snel spijt gekregen. Ik weet overigens niet wat eraan vooraf is gegaan, maar de boeren rijden hem volledig klem met hun tractoren. #verkeersruzie pic.twitter.com/xFd8WZl8xv — Mark Mensink (@IntoBits) July 8, 2020

De politie laat weten dat de opkomst van de ´boze boeren´ gigantisch is, maar vooralsnog hebben ze aangegeven om niet in te grijpen: ¨Onze ogen zijn gericht op de situatie. We weten wat er speelt. We gaan hier echter niet actief op handhaven, zolang het verder niet uit de hand loopt¨, aldus de handhaving tegenover De Krant van Wakker Nederland.