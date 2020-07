Ronald Koeman over niet-knielende Verstappen: ‘Dat niet iedereen knielt, dat begrijp ik gewoon niet’

Van het weekend ging het er alleen maar over of coureur Max Verstappen zou gaan knielen of niet. Uiteindelijk besloot Max Verstappen om niet te gaan knielen, dit omdat hij een andere persoonlijke keuze maakt – dat helaas niet door iedereen wordt gewaardeerd. Het is zelfs zo triest gesteld met ons opinie-landschap dat Oranje-bondscoach Ronald Koeman – die op dit moment natuurlijk geen zak te doen heeft – gevraagd wordt om zijn mening te geven hierover. Koeman had liever gezien dat Verstappen knielde voor de totalitaire gedachtepolitie van de anti-racisten.

Koeman vindt het opmerkelijk dat er niet generiek was afgesproken om massaal te gaan knielen. In Engeland deed men dit tijdens de voetbal competitie wel. Koeman vergeet echter dat ook sporters individuen zijn die gewoon hun eigen keuze mogen maken. Verstappen – en vele anderen – vond knielen voor hemzelf niet de meest gepaste manier, en dat is zijn goed recht. Het is niet zo dat Verstappen voor racisme is of iets dergelijks. Het idee dat als je weigert om te knielen – en jezelf over te geven aan een selectief clubje als BLM – je direct voor racisme bent is gewoon complete onzin.

„Dat niet iedereen dat doet, begrijp ik niet”, zei Koeman zondagavond bij Studio Sport. „Het verbaast me dat een aantal coureurs het niet deden. Je bespreekt dat vooraf toch met elkaar? In Engeland zie je alle spelers voorafgaand aan wedstrijden knielen”

Jammer dat Koeman meegaat in deze onzin. Overigens is Koeman zelf iemand die niet al te hard moet zeuren over ‘respect’, hij heeft zichzelf ook niet altijd van de beste kant laten zien.

Ik denk dat Koeman niet veel mag zeggen…🤔De man die de Duitsers belachelijk maakte. #MaxVerstappen #AustrianGP #studiosport pic.twitter.com/jTKZ1xMP9q — M vd Peppel (@Peppelinho) July 5, 2020