Russische invloed in het VK: ‘niemand bewaakt het democratisch proces voldoende’

Een gezaghebbend Brits parlementair comité concludeert, na twee jaar onderzoek, dat het democratisch proces van het land onvoldoende wordt bewaakt. Of eigenlijk: vrijwel niet wordt bewaakt, want niemand voelt zich er voor geroepen…

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een vermoeden, dat meerdere Britse verkiezingen zijn beïnvloed door de Russen. En dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Het gaat hier echter niet om Russische trollen, Twitterbots of hackers. Nee, dit is beïnvloeding op de ouderwetse manier.

In 1994 konden rijke Russen zich inkopen voor een verblijfsvergunning, door in het VK te investeren. No questions asked. Waarschijnlijk was men in de veronderstelling dat deze Russen niet langer loyaal zouden zijn aan Rusland. Wellicht omdat het leek alsof ze een onderdrukkend regime aan het ontvluchten waren?

En voor de Russen is het de perfecte manier om alles te kunnen ontkennen natuurlijk, want die rijke Russen zitten daar op persoonlijke titel. En volledig volgens de Britse wet- en regelgeving!

En dat is ook de zwakke plek van de conclusie van het onderzoek. Uit één voorbeeld blijkt dat ene Ljoebov Tsjernouchin 160.000 pond aan een goed doel doneerde, om met Boris Johnson een potje tennis te kunnen spelen. Dat is nog steeds geen hard bewijs, ondanks het feit dat het gaat om een Rus die donor is van de Conservatieven en de vrouw is van een oud-minister onder president Poetin.

Of het dus écht zo is, valt technisch gezien nog niet te zeggen. Maar het klinkt wel als een perfect uitgedachte diplomatieke manoeuvre, een powermove. Want je kunt ze volgens mij niet heel veel maken, tenzij die (initiële) verblijfsvergunning andere rechten en voorwaarden met zich meedraagt. Maar dat lijkt me sterk aangezien die rijke Russen dus wel gewoon flink mochten doneren.

Ik ben benieuwd hoe de Britten dit nu aan zullen gaan pakken! Want dat er iets aan moet gebeuren is wel duidelijk.