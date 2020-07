Rutte: “Ik zal knokken tot ik erbij neerval” – Komend weekend nog geen akkoord over EU-herstelfonds

Premier Rutte acht de kans behoorlijk klein dat de Europese regeringsleiders het komend weekend eens zullen gaan worden over een Europees herstelfonds. Rutte zegt: “Ik zal knokken tot ik erbij neerval.” Maar hij laat wel doorschemeren dat hij openstaat voor een Europees herstelfonds, alleen niet een waar wij lukraak het zuiden gaan lopen subsidiëren.

“Wij hebben het hier ook zwaar”, zei Rutte. “Maar wij kunnen het lijden, omdat we een appeltje voor de dorst hebben.” Hij wil eigenlijk geen subsidies, maar liever leningen verstrekken die dus terugbetaald moeten worden. “Maar dat lijkt een gepasseerd station”, gaf hij in de Tweede Kamer toe.

Nederland wil wel verder praten, maar dan moet wel duidelijk zichtbaar worden dat landen die uit het fonds putten ook echt werk maken van hervormingen. “Als het niet goed is, zeggen we ‘nee'”, zei Rutte. “Maar dan zijn we twee of drie Europese toppen verder.”

Zoals het pakket er nu uitziet lijkt het voor 250 miljard euro uit leningen te bestaan en voor 500 miljard uit subsidies en feitelijk dus giften te bestaan. Gekkenwerk! En Duitsland laat ons er wat dat betreft mooi voor vliegen.

Want zeg nou zelf, als dát grofweg het huidige voorstel is, dan zal daar toch nooit enorm van worden afgeweken tijdens de Europese toppen? Er worden pogingen gedaan vanuit Brussel om Nederland te paaien (de zogeheten tax rebate: belastingkortingen) maar het zet allemaal totaal geen zoden aan de dijk. Nederland zal dan in een hoekje worden gedrukt door óf akkoord te moeten gaan met zo’n flut regeling, óf een veto moeten uitspreken (en dus diplomatiek schade oplopen).

Het lijkt helemaal nergens op en het beste wat Rutte kan doen is door eerst nog gewoon een degelijk voorstel te produceren en na afwijzing daarvan vol op de rem te gaan staan en die veto uitspreken. Wij krijgen ook met een enorme krimp te maken en hebben, hoe pijnlijk ook, de broekriem niet voor niets zo strak aangetrokken. Hadden ze dat in Zuid-Europa ook maar op tijd moeten doen!