Theo Hiddema over ‘systemisch racisme’: ‘Het grootste gevaar is het institutioneel anti-racisme’

Waar de linkse oppositie nog hoopte op een Kamermeerderheid voor excuses van ons slavernijverleden besloot Theo Hiddema om de mythe van het racisme-probleem te ontkrachten. Nederland staat bomvol met meldpunten tegen racisme en discriminatie. Het ‘institutioneel anti-racisme’ is juist het gevaar binnen Nederland, subsidies worden massaal verspeeld om meldpunten open te houden op plekken waar racisme nooit te nimmer heeft bestaan.

Hiddema is op onderzoek geweest, en wat blijkt? Tal van gemeentes – zelfs de meest pietlullige – besteden bakken met geld aan anti-racisme-meldpunten. Dus om te spreken van een institutioneel racisme probleem in Nederland is nogal vergezocht.

Kijken we naar onze wetgeving dan is het sowieso lachwekkend om te claimen dat onze grondwet en rechtsstaat racistisch of discriminerend zou zijn.

Theo Hiddema begrijpt niet dat men in Den Haag nog meer meldpunten wil, terwijl op lokaal niveau er al ontelbaar veel meldpunten tegen racisme te vinden zijn. Hiddema moet helemaal niks hebben van deze ‘klik-en-klaag-industrie’.

Hiddema ‘het grootste gevaar is het institutioneel anti-racisme’ #racismedebat pic.twitter.com/eaULiUhUOy — Hans Acker (@HansAckerNY) July 1, 2020

Theo Hiddema verwoordt het mooi: alles wat riekt naar racisme wordt al keihard aangepakt in Nederland. Dus wat zeuren al die politici?

Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen, en inhoudelijk gezien heeft links weinig te brengen. Dus proberen ze het slachtofferschap bij veel mensen met de paplepel in te gieten. Of het gaat werken? Laten we hopen van niet.