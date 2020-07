TikTok-app blijkt nog steeds Chinese serveradressen in code te hebben staan

Het Chinese TikTok ligt onder vuur. Diverse landen verbieden het of overwegen dat te gaan doen. De app lijkt namelijk nog steeds verbonden te zijn met Chinese servers, waarvan de adressen nog in de code van de app staan.



TikTok is de westerse variant van een Chinese social media app, die vooral is gericht op jonge gebruikers (en dus ook oudere mannen aantrekt). Maar de app vraagt wel héél veel gegevens van de gebruikers op. ‘Meer dan Instagram’, is in het artikel steeds de vergelijking.

Niet dat Instagram minder schadelijk is, want in het artikel erkent men dat Facebook, samen met Whatsapp (wat ook van hun is), waarschijnlijk eenzelfde profiel kan opstellen, omdat het praktisch dezelfde data krijgt. En zie daar de hypocrisie: De Chinezen doen exact hetzelfde, maar omdat Facebook het in stukjes knipt is het ineens minder een probleem.

Uit onderzoek blijkt dus dat TikTok nog steeds de adressen van Chinese dataservers in het algoritme heeft zitten. De suggestie wordt gewekt dat dit een restant is van een serie updates, maar ‘ik wist niet dat het er nog in stond’ is wel een héél slap excuus, helemaal voor een softwarebedrijf.

China wordt hier gewoon ontmaskerd, maar westerse social media- en tech-bedrijven blijven wel gewoon buiten schot. En dat terwijl beide op den duur ontzettend gevaarlijk zullen blijken te zijn…