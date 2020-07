Toonbeeld van Russische propaganda, noemen eigen coronavaccin ‘een Spoetnik-moment’

Zo ineens uit het niets komt Rusland met wat het zelf ‘een Spoetnik-moment’ heeft genoemd: een eigen coronavaccin. Russische propaganda at its finest, zullen we maar zeggen. Al brengt het wel voordelen met zich mee.

Het klinkt uiteindelijk meer als wanhoopsdaad dan als ‘Spoetnik-moment’, want de gehele gang van zaken verloopt nogal raar. Zo zijn er geen officiële cijfers over de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin bekendgemaakt. En het instituut dat verantwoordelijk is voor dit vaccin, het Gamaleya-instituut (dat niet eens een Engelstalige website heeft), is volstrekt onbekend, ondanks dat het al in 1891 schijnt te zijn opgericht.

En dan het vaccin zelf. Die bestaat uit twee al bestaande coronavaccins. Eentje op basis van hetzelfde virus dat het Leidse biotechbedrijf Janssen ook gebruikt voor hun corona-vaccin, en eentje op basis van het virus dat de Universiteit van Oxford gebruikt voor hun vaccin.

Nou zijn er nog vele details die effect kunnen hebben op de (bij-)werking(en) van het vaccin, maar daar wordt dus nog geen woord over gerept. En daardoor lijkt het verhaal vooral als propaganda-vehikel te dienen.

De Russen lijken namelijk gewoon onderzoeken naar corona-vaccins te hebben bestudeerd, en op basis van twee veelbelovende onderzoeken zelf wat hebben zitten aanklooien. ‘Het beste van A en het beste van B’, en dan maar hopen dat hun vaccin (C) beter is dan A én B.

De hele vaccinwereld is natuurlijk zwaar sceptisch, maar tegelijkertijd is men denk ik wel benieuwd wat het vaccin bij mensen gaat doen, en of dat ook klopt met wat de Russen erover gaan zeggen dat het vaccin gaat doen. Want als het met zoveel bombarie wordt aangekondigd (militairen en het eigen personeel van het Gamaleya-instituut hebben zich al laten vaccineren, live op tv), zal het nooit lang duren voor de Russische overheid het vaccin beschikbaar stelt voor de eigen burgers. En die zullen eventuele risico’s wel sneller op de koop toenemen, aangezien het virus daar nog altijd wild rond raast en ze te zien krijgen hoe Russische militairen en onderzoekspersoneel zich in laten enten.