Trekkers FDF verboden bij geplande boerenprotest bij RIVM-gebouw in De Bilt

Veiligheidsregio Utrecht geeft aan dat de door Farmers Defence Force (FDF) geplande demonstratie voor het RIVM-gebouw in De Bilt gewoon door kan gaan, maar dan wel zónder trekkers. Ze vinden het risico op onveilige situaties veel te groot.

Volgens Veiligheidsregio Utrecht betreft heeft FDF niet laten weten hoeveel tractoren er op de demonstratie af zullen komen. FDF zegt daarentegen dat er ook geen peil op trekken valt, want niet iedereen meldt zich voor het protest. Wel riepen ze afgelopen dagen op social media op om juist wél met de trekker op te komen dagen.

Dus ja, je weet dan niet hoeveel mensen er komen maar wel dat ze zeer waarschijnlijk met de trekker zullen komen. Dan heb je de boel binnen de kortste keren natuurlijk muurvast staan in die omgeving. Hartstikke zuur voor de forensen en ook nogal een risico voor de hulpdiensten natuurlijk (al valt dat misschien nog wel in goede banen te leiden).

Wil FDF de demonstratie voor morgen bij het RIVM-gebouw nog steeds door laten gaan, dan zullen ze dat dus zonder trekker, en met anderhalve meter afstand tussen elkaar, moeten doen. Het heeft wel iets ironisch hè?

Het klinkt ook allemaal een beetje alsof de overheid een beetje bang is voor FDF of zo. Het RIVM, de burgemeesters van Utrecht en De Bilt, Veiligheidsregio Utrecht en diverse politici, zijn allemaal ook wel een beetje huiverig, heb ik het idee. Ze weten zelf namelijk ook heel goed dat het nooit helemaal in valt te schatten hoeveel man er op af zal komen. Ze kunnen daardoor in principe altijd beweren dat het risico ‘te groot’ is.