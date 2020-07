Trump de Communistenvreter! Overweeg inreisverbod voor leden Chinese Communistische Partij

De handelsoorlog tussen China en de VS lijkt een nieuwe wending te krijgen, als het aan Trump ligt komt er ook een inreisverbod voor leden van de CCP. Ook familieleden van Chinese communisten kunnen gedag zeggen tegen een visum voor de VS. Trump lijkt steeds meer de communistenvreter te worden zoals hij beloofde in 2016.

Dat Trump nogal houdt van rigoureuze maatregelen dat wist iedereen al. Maar een inreisverbod voor communisten, dat is nogal een verrassing. Hiermee lijkt de handelsoorlog tussen de twee grootmachten steeds meer een openlijke Koude Oorlog te worden.

De NOS spreekt al direct van ‘escalatie’, nogal bombastische retoriek. Kijken we naar de geschiedenis van de VS dan halen ze wel vaker ‘bijzondere’ trucjes uit. Diplomaten die van de ene op de andere dag naar huis worden gestuurd is een bekende tactiek van de VS.

Wel is het opmerkelijk dat Trump de nadruk legt op het ‘communisme’. Het lijkt erop dat Trump dit expres doet om zichzelf als het goede te kunnen positioneren.

De Communistische Partij in China telt zo’n 92 miljoen leden, mocht dit plan er van Trump echt komen dan gaan we een unicum tegemoet. Trump is in ieder geval niet bang voor de Chinese communisten. Dat moge duidelijk zijn.