Vader wilde dat Akwasi excuses maakt voor uitspraken over trappen Zwarte Piet, Akwasi: ‘Waarom? Ik weet wat ik zeg!’

Het moreel kompas van Akwasi is helemaal stuk, zo dacht ook zijn vader die hem vroeg excuses te maken voor zijn uitspraak: “Als ik een zwarte piet tegenkom in november, trap ik die in het gezicht.” Maar de rassen-ophitser blijft volledig achter zijn uitspraken staan!



Dat zijn moreel kompas compleet naar de getver is gegaan, blijkt nog een keer uit zijn antwoord: “Waarom vader? Ik weet wat ik zeg. Het is te allen tijde belangrijk ergens voor te staan.” Daarmee lijkt Akwasi dus gewoon te bevestigen dat hij bereid is geweld te gebruiken voor datgene waar hij voor staat.

Voor zover hij kan definiëren wáár hij dan precies voor staat, want tot nu toe lijkt het verrekt veel op een gewelddadige anti-blanke rassenideologie. Een aanval op ‘de blanke cultuur’, gestoeld op het principe van een (zwaar overtrokken) vermeende slachtofferrol. Eentje waar de dood van George Floyd en ‘het racisme’ van Zwarte Piet op één hoop worden gegooid.

En ook eentje met een vergeldingselement op ‘witte mensen’, voor iets dat hun voorvaderen mogelijkerwijs zouden kunnen hebben gedaan, waardoor zij in het heden in een achtergestelde positie terecht zijn gekomen. Ook dat uit zich in een aanval op de ‘witte’ Nederlandse cultuur, waarbij onterechte slachtoffers zoals het standbeeld van Piet Hein, op de koop toe worden genomen.

Je zou die beweging haast verdenken van het actief ophitsen van de tegenstander, in de hoop dat die als eerste toeslaat en de oorlog verklaart. Het is toch niet voor niets dat Akwasi achter z’n volledige boodschap blijft staan? Hij had prima ook alleen van die geweld uitlokkende uitspraak afstand kunnen doen. Heeft ‘ie niet gedaan!