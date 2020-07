Veel besmettingen onder feestende Rotterdamse studenten. Gemeente overweegt strengere extra maatregelen

Rotterdam kampt met een lokale grote uitbraak van het virus. De meeste besmettingen worden gevonden onder studenten. En wat blijkt? Ze zijn vaak naar (binnen) feestjes geweest, of gezellig wezen barbecueën. Gemeentes, de GGD en Veiligheidsregio binnen de regio Rotterdam-Rijnmond houden vandaag een groot overleg over de mogelijke invoering van strengere maatregelen. Wellicht wordt Rotterdam de eerste grote stad met een lokale lockdown…

Afgelopen dagen is het aantal besmettingen in Rotterdam flink gestegen, alleen gisteren al zijn er 64 nieuwe besmettingen gemeld. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat men nu aan het onderzoeken is wat de mogelijkheden zijn binnen de geldende noodverordeningen, het zou dus zomaar kunnen dat Rotterdammers een inperking in hun vrijheid krijgen.

“We zijn inmiddels aan het kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande noodverordeningen om de verspreiding van corona een halt toe te roepen”

Vooral studenten blijken een belangrijke factor te spelen in de groei van het aantal besmettingen. Studenten blijven namelijk niet makkelijk thuis, alleen als ze positief getest zijn houden zij zich aan de regels. Bij weinig of geen klachten gaan studenten gewoon door met hun leven, wat er dus voor zorgt dat het aantal besmettingen weer stijgt in Rotterdam.

,,Het blijkt lastig om studenten te motiveren thuis te blijven. Na een positieve test doen ze dat wel, maar als ze geen klachten hebben zien enkelen daar de meerwaarde niet van. Ze vinden het maar onzin. Ook zijn ze niet gewend bij milde klachten aan de bel te trekken.’’