Volledige gemeenteraad Zoetermeer roept op tot landelijk protest tegen gemeentebudget

De volledige gemeenteraad van Zoetermeer roept op tot een landelijk protest tegen het huidige gemeentebudget. De Rijksoverheid heeft volgens hen de afgelopen jaren véél te weinig gedaan om het budget passend te maken voor het aantal gemeentelijke taken dat erbij is gekomen. Gemeentebudget Matters!

Na de Zwarte Piet-, klimaat-, onderwijs-, racisme- en anderhalve meterprotesten, moet het niet verbazen dat er wéér een oproep tot protest aan zat te komen. Maar in tegenstelling tot de andere protesten, waarvan sommige nogal dubieus zijn qua problematiek, is het gemeentebudget een onderwerp waar iedereen het wel over eens lijkt te zijn.

Dit kabinet heeft namelijk allerlei zorgtaken over de schutting van de gemeente gekiept, maar vrij weinig gedaan om het budget er ook op aan te laten sluiten. Men moest zich maar redden en veel meer zien te doen met hetzelfde geld. Dat klinkt meer als een doortrapte poging om het boekhoudkundig allemaal goed te laten lijken voor het Rijk, maar ondertussen de boel flink uitholt op het laagste bestuurlijke niveau.

De gemeenteraad van Zoetermeer probeert hier dus nu een protest tegen aan te zwengelen, en ik geef ze groot gelijk. Wel acht ik de kans behoorlijk klein dat er wat van terechtkomt, aangezien de aankomende economische crisis als argument zal worden aangehaald om maar niets bij te hoeven/kunnen leggen.

Mocht er echter niets mee gebeuren, dan voelt de gemeenteraad van Zoetermeer zich genoodzaakt tot het nemen van radicale maatregelen, zoals het niet vaststellen van een begroting. Met andere woorden: ‘dan laten we de boel op de klippen lopen’. Gedurfd, maar zou wel kunnen werken als men eensgezind blijft.