Wilders gaat KEIHARD af, roept op tot boycot media terwijl hij zichzelf juist van de media distantieert!

Het is een structureel probleem dat al jaren speelt: Wel hoor maar GEEN wederhoor. Vooral PVV-leider Wilders maakt zich hier schuldig aan, en symboliseert dit nogmaals middels een Tweet.

De PVV is allesbehalve democratisch. Niet alleen laten ze geen leden toe, maar ook de media staan ze -slechts onder nadrukkelijke goedkeuring van Wilders- te woord als het hun uitkomt. Daar kunnen we van alles van vinden, maar eigenlijk geeft dit wel aan dat de PVV niet zoveel opheeft met democratie.

Uw verslaggever Kenneth Steffers heeft een jaar lang op het Haagse toneel geprobeerd om enige progressie te boeken in de media-omgang met de Partij van de Vrijheid (PVV). Op enkele contacten met kopstukken zoals Henk de Vree, Martin Bosma, Fleur Agema en Dion Graus na, is dat dus niet gelukt.

De ‘Grote Blonde Leider’ is bijna onbereikbaar. Niet alleen voor buitenstaande critici, maar ook zeker voor kritische journalisten die niet slechts aan de pitstop van de Patatbalie staan. ‘Geen kritisch tegengeluid!’, dat is een beetje het motto van de verbitterde Wilders.

Trap hier niet in! @GeertWildersPVV doelt hiermee NIET expliciet op de @NOS, maar op ALLE MEDIA die kritisch zijn op zijn beleid. Dan heb ik het dus OOK over zogeheten 'alternatieve media' zoals @GeenStijl, @TPOnl en 'mijn eigen' @DDStandaard. De heer #Wilders is fout bezig. 🙅🏼‍♂️ https://t.co/uhnbDzspm6 — Ken Stash (@KenStash) July 25, 2020

Om even een voorbeeld te geven: Thierry Baudet, Jesse Klaver en zelfs een hele boze Lodewijk Asscher hadden er minder moeite mee om de journaille te woord te staan.

Ingewijden binnen de PVV geven aan dat ze best met de media willen praten, maar dat dat in veel gevallen niet kan omdat Wilders daar geen toestemming voor geeft. Dat laatste is zeer jammerlijk, omdat de redactie van De Dagelijkse Standaard graag het gesprek met iedereen aangaat.

Twee ex-prominenten en twee partijmedewerkers hebben zich tegenover DDS uitgesproken over het mediabeleid van Wilders. In alle gevallen hebben zij zich ook gedistantieerd van hun partijleider.