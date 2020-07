Wilders over zijn gehackte Twitteraccount: “Hopelijk levert het wel veel nieuwe volgers op onder mijn Marokkaanse vrienden”

Afgelopen nacht werden tal van prominente Twitteraccounts gehackt, Geert Wilders, Elon Musk en Joe Biden om maar enkele namen te noemen. Wilders kan niet meer bij zijn eigen account, terwijl de hacker allemaal onzin loopt te posten. Ineens kon men een retweet lezen over ‘Free Palestine’, iets waar Wilders normaliter nooit voor zou pleiten. Gelukkig kan Wilders er met humor naar kijken, zo hoopt hij dat deze hack hem wat nieuwe (Marokkaanse) volgers heeft opgeleverd.

Geert Wilders op Twitter heeft een gigantisch account – althans voor Nederlandse begrippen. Met zo’n 800.000 volgers is het een belangrijk kanaal voor hem. Dat hij midden in de nacht slachtoffer werd van een grote hack-coupe zal hem wel hebben verbaasd. Want wat is nu precies de relatie tussen Wilders en andere gehackte accounts?

Toen zijn account werd gehackt, heeft de hacker zijn omslagfoto veranderd naar de Marokkaanse vlag. Wilders kan wel lachen om deze actie. Zelf grapt hij hierover dat het hem misschien wat extra volgers oplevert.

„Veel gekker moet het niet worden”, zegt Wilders. „Hopelijk levert het wel veel nieuwe volgers op onder mijn Marokkaanse vrienden”

Een Nederlandse hacker heeft mogelijk meegelift met buitenlandse hackers. Een vermeende hacker gaf via de chat de volgende reden waarom hij/zij het account van Wilders had gehackt.

„wij vinden dat Geert Wilders veel te ver gaat met zijn uitspraken. Vooral over Marokkanen en moslims. Wij zijn dat niet, maar hebben veel sympathie voor deze mensen.”