Wisseling van de wacht bij top FVD

De fractievoorzitter van FVD in de Eerste Kamer Paul Cliteur draagt zijn voorzitterschap met ingang van september over aan fractiegenoot Paul Frentrop. Hij gaat zich richten op justitie en veiligheid, en vervangt tevens Annabel Nanninga, die in het najaar met zwangerschapsverlof is. Zij is in de Eerste Kamer FVD- woordvoerder immigratie en asiel.

Voor Cliteur viel het voorzitterschap in de Eerste Kamer-fractie maar moeilijk te combineren met het werk dat hij nog moet verzetten bij de Universiteit Leiden, voordat hij daar met pensioen gaat. En dus neemt Paul Frentrop het tijdelijk van hem over in de Eerste Kamer.

De heren hebben het erg naar de zin in de Eerste Kamer, ondanks het feit dat ze vóór opheffing van het instituut hebben gestemd. “Van de 353 stemmingen in het voorbije politieke seizoen in de senaat was FVD 64 keer tegen”, geciteerd uit Elsevier. De Eerste Kamer blijkt een bron van munitie te zijn voor Baudet en Hiddema in de Tweede Kamer, want allerlei cruciale informatie op het gebied van financiën, pensioenen, rechtstaat en Europese wetgeving passeert daar de revue.

Frentrop, zo wordt hij in Elsevier omschreven, is “de voormalig journalist/publicist en hoogleraar corporate governance aan Nyenrode, gepromoveerd op ondernemingen en aandeelhouders sinds de VOC, was een tijdje partijvoorzitter en bemoeit zich met het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van de partij”.

Cliteur denkt dat kabinet Rutte (en dus de VVD) in de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 keihard afgestraft zal worden voor het akkoord over het Europese herstelfonds. De PVV en FVD waarschuwden hier al veel eerder voor en waren vanaf het begin al tegen zo’n akkoord.

Volgens mij gaat hij gelijk krijgen. Het besef van de betekenis van dat akkoord, en de consequenties ervan, moet denk ik nog even bij de mensen indalen. De rekening komt, voor een behoorlijk deel, hoe dan ook bij de Nederlandse burger terecht. Hogere belastingen, hogere prijzen voor producten en diensten, minder (sociale) voorzieningen en misschien wel een combinatie van die drie (of meer). We zullen het snel genoeg mee gaan maken.

En misschien komt er vlak voor de verkiezingen al wel een bericht naar buiten over dat het geld in de verkeerde zakken is beland. Zal niet de eerste keer zijn namelijk. En dit gaat wel om een paar honderd miljard euro. 219 miljard daarvan gaat naar Italië, waarvan de economie voor een slordige 25 procent uit slecht of niet geadministreerd zwartwerk, zwarte handel en contante transacties bestaat. Daar gaat zo’n Europese commissie toch geen toezicht op kunnen houden, dat kunnen ze nou al nauwelijks in de rest van Europa.