Yay, diversiteit! Nida wil meedoen aan landelijke verkiezingen

De Rotterdamse islamitische politieke partij Nida, wil mee gaan doen aan de landelijke verkiezingen. Partijleider en -oprichter Nourdin El Ouali wordt, zo verwacht men, ook de lijsttrekker bij de landelijke deelname.

Volgens El Ouali zijn veel mensen opgegroeid in een politiek klimaat waarin het idee heerst dat de islam en diversiteit “het probleem” zijn. Maar echte vertegenwoordiging van dat “probleem” is er volgens hem niet. En daar wil hij verandering in brengen.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof een islamitische versie van DENK haar intrede maakt in de landelijke politiek. Die met zoveel woorden lijkt te willen zeggen dat zij de islamitische gemeenschap zullen gaan vertegenwoordigen. We zien dan dus zowel de seculiere als de religieuze allochtonen straks vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. En dat wordt leuk!

Allereerst moeten die zetels ergens vandaan komen, en dat zal de rechtse partijen geen stemmen gaan kosten. Sterker nog, het kan zelfs een deel van de achterban gaan mobiliseren om dit keer ook daadwerkelijk te gaan stemmen! Meer verdeeldheid op links en een potentiële winst voor het midden en rechts dus.

Maar doordat Nida zegt een islamitische grondslag te hebben, worden zij ook het aanspreekpunt (of tot aanspreekpunt te worden gebombardeerd) en het middelpunt van vele debatten over immigratie, de multiculturele samenleving, racisme, discriminatie en de hele reutemeteut. Met als klap op de vuurpijl dat een extreem conservatieve islamitische minderheid de boel op stelten kan gaan zetten en Nida er op zal worden aangekeken.

Ook een leuke bonus: Elvin Rigters, leider van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is ook Nida-lid. Hij werkt momenteel voor de Rotterdamse fractie, maar hoopt ook op de lijst te komen vanwege het racismedebat.

Laat maar komen!