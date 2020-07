Yernaz Online: ‘Het eerste salvo TEGEN de vrijheid is gelost door D66!’

Onlangs heeft opiniemaker Yernaz Ramataursing weer een verse video geplaatst! Daarin schiet hij deze keer met scherpe bewoordingen op de politieke partij D66: “Het eerste salvo tegen de vrijheid is gelost door D66”, aldus de kersverse YouTube-ster in wording in zijn eigen programma Yernaz Online.

In de meest recente aflevering van Yernaz Online moppert Yernaz op het feit dat er bepaalde minimumprijzen moeten zijn voor bepaalde activiteiten:

“Zo vindt D66 dat een vliegticket minimaal 35 euro moet bedragen. Ook wordt er gezegd dat de verhoging van het minimumloon een groot voordeel zal opleveren, of dat privéscholen slecht zijn omdat het de kloof tussen mensen met normaal genoten onderwijs vergroot. Allemaal slechte ideeën die terug te voeren zijn op het socialisme.”

Weten hoe het daadwerkelijk zit? Klik dan even op de video van Yernaz net onderaan de introductietekst van dit artikel. Ook namens De Dagelijkse Standaard (DDS) zijn wij uiteraard nieuwsgierig naar uw opinie.

Heeft Yernaz een punt of niet? Vertel het ons!