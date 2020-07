Ze hebben hem! Duitse ‘bos-Rambo’ is gearresteerd

De ‘bos-Rambo’ van het Zwarte Woud, zo wordt de 31-jarige Yves Rausch tegenwoordig genoemd, is dan eindelijk gearresteerd. Er moesten wel 1.500 agenten aan te pas komen, maar dan krijg je dus wel waar voor je geld!



Rausch was sinds zondag voortvluchtig en vluchtte het Zwarte Woud in vlak nadat hij vier agenten had ontwapend. Daarvoor hield hij ze onder schot met een kruisboog.

De politie deed een oproep aan Rausch om telefonisch contact met ze op te nemen. En aangezien er vier vuurwapens (van de eerdere agenten) afhandig zijn gemaakt bij de arrestatie, lijkt het erop dat dit een vrijwillige overgave is geweest.

Ik moet zeggen dat ik wel erg benieuwd ben naar het hele verhaal. De man schijnt een extreemrechtse neo-nazi te zijn, die als tiener een straf heeft gekregen wegens opruiing. In het bezit zou zijn geweest van kinderporno en later een straf kreeg wegens ernstige mishandeling (en/of poging tot moord met een kruisboog).

Het lijkt erop dat hij in het bos door politie werd betrapt en daar om onduidelijke reden een pistool heeft getrokken. Daarmee wist hij de agenten te ontwapenen en daarna sloeg hij op de vlucht. Maar voor zover ik heb kunnen lezen heeft hij zijn straf(fen) uitgezeten, dus ik vraag me af wat dan de reden voor zijn ‘paniekreactie’, als het dat al was, kan zijn geweest?