Aantal besmettingen verdubbeld: 2588 in één week, maar niks om ons zorgen over te maken

Afgelopen week zijn er 2.588 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor (1.329). Klinkt ernstig, maar toch hoeven we ons vooralsnog geen zorgen te maken!

Er werd minder getest, maar het percentage positieve testen is volgens het RIVM gestegen van 1,1 procent (op 20 juli) naar 2,3 procent voor afgelopen week. Het betreft voornamelijk de grootste clusters in de Randstad en West-Brabant.

De valkuil bij deze cijfers is dat ze te makkelijk worden vergeleken met de cijfers van toen het coronavirus net in Nederland opkwam. Tot begin maart konden mensen zich nog gewoon laten testen als ze een vermoeden hadden dat ze besmet waren. Al snel stopte Nederland daarmee, want het RIVM adviseerde toen om alleen nog de ernstige gevallen te laten testen (compleet debiel, maar goed). Die cijfers representeerden dus na verloop van tijd voornamelijk de zware gevallen.

En dat werden er heel snel heel veel meer, want symptoomloze (en dus niet-geteste) geïnfecteerden dachten nog gewoon bij opa en oma langs te kunnen gaan. Volgens het RIVM was er toen namelijk geen bewijs voor de ‘geruchten’ van besmetting via symptoomloze geïnfecteerden, dus hoefden we er niet eens rekening mee te houden…

Inmiddels doen we dat echter wél. De ouderen en zwakkeren onder ons, die de onbeschermde zorgverleners (weer door RIVM-advies) hebben overleefd, komen nu véél minder in contact met besmette mensen. De cijfers die we nu dus telkens voorgeschoteld krijgen, zijn vooral mensen tussen de 20 en 40 jaar (en is ongeveer een derde 40+ maar niet ouder dan 60 jaar). Nou, we weten ook dat die doelgroep (zolang ze verder gezond zijn) in iets van 99 procent van de gevallen géén wezenlijk risico loopt. Die gaan niet in het ziekenhuis, laat staan de intensive care, terechtkomen.

Besmetting in die doelgroep is geloof ik ook niet helemáál zonder risico, omdat het virus bij allerlei organen nog steeds wondjes kan veroorzaken en littekens achter kan laten. Zo schijnt bijvoorbeeld de longcapaciteit te zijn verminderd bij mensen die het virus hebben gehad. Mijn vriendin en ik merkten enkele weken nadat we verder klachtenvrij waren ook nog steeds een druk op de borst en sporadische kortademigheid, dus dat lijkt mij wel aannemelijk.

Maar, conclusie van dit hele verhaal is dit: zolang ouderen en zwakkeren afgeschermd kunnen blijven van de besmette populatie, is er eigenlijk weinig aan de hand. Het enige vervelende is eigenlijk dat je er op dit moment verstandig aan doet om je eerst te laten testen voordat je opa en oma bezoekt. Valt allemaal wel mee dus.