AFSCHUWELIJK! Twee Zweedse jongens ontvoerd, VERKRACHT en LEVEND BEGRAVEN door ZIEKE daders

Afschuwelijk. Twee Zweedse jongens — tieners, allebei — zijn ontvoerd, gemarteld, verkracht en vervolgens levend begraven op een begraafplaats bij Solna, net buiten hoofdstad Stockholm. De twee daders zijn opgepakt. De ene is 18 jaar oud, de andere 21 jaar oud.

De twee Zweedse jongens liepen over straat toen de twee misdadigers hen drugs wilden verkopen. Daar wilden ze niet aan. Thanks but no thanks. Nou, daar namen de twee gestoorde psychopaten geen genoegen mee. In plaats van het antwoord te accepteren dwongen ze de twee jongens mee te komen naar een begraafplaats.

Eenmaal aangekomen bij de begraafplaats werden de jongens gemarteld. Daardoor liepen ze onder meer allerlei snijwonden op aan hun benen. Vervolgens werden ze allebei verkracht.

Het slotstuk van deze vreselijke misdaad? Ze werden gedwongen om naakt in een gat in de grond te gaan liggen. Daar werden ze vervolgens levend begraven.

Wat betreft de exacte leeftijd: die is niet bekend. Wel weten we dat ze ‘minderjarig’ zijn, wat inhoudt in Zweden dat ze jonger zijn dan 15 jaar.

Tien uur nadat de jongens ontvoerd werden sloeg een voorbijganger alarm. Agenten kwamen erop af en troffen de jongens vervolgens levend en naakt aan.

Ze hebben het, goddank, overleefd maar zijn natuurlijk voor de rest van hun leven getraumatiseerd.

Seven minuten nadat de jongens gevonden werden kon de politie de eerste dader oppakken. Zestien minuten later volgde de arrestatie van de tweede dader.

Hoe dat zo snel kon? Het waren bekenden van de politie die snel geïdentificeerd konden worden. Een maand geleden werd de 21-jarige bijvoorbeeld veroordeeld omdat hij met een molotov-cocktail voor honderden duizenden euro’s aan schade veroorzaakt had bij een bedrijf. En één van de misdadigers is ook voorwerp van onderzoek door de autoriteiten in verband met verschillende overvallen. Ook zou die meerdere jonge leerlingen bedreigd hebben.

Als iemand informatie heeft over de daders: deel die dan met ons.