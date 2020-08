Akwasi hoopt op partij voor mensen met kleur in parlement: ‘Golden retrievers nog beter vertegenwoordigd in Tweede Kamer!’

Als het aan de wensen van Akwasi ligt dan dendert Sylvana Simons met haar partij BIJ1 volgend jaar de Tweede Kamer in. Volgens de BLM-activist is het tijd voor een partij die zich specifiek richt op mensen met een niet-witte huidskleur. “Golden retrievers zijn momenteel nog beter vertegenwoordigd in de Tweede Kamer dan mensen van kleur”, aldus Akwasi.

Over de lokale Amsterdamse politica Sylvana Simons is Akwasi dan ook zeer te spreken. In een interview met Het Parool zegt de BLM-activist en ‘gangster’-rapper dat Sylvana Simons met haar partij BIJ1 veel goed werk zou kunnen doen in de Tweede Kamer. Tot dusver wist Sylvana het echter niet veel verder te schoppen dan mateloze populariteit in de Bijlmer en als gemeenteraadslid van de Amsterdamse Gemeenteraad.

“Als iemand heeft ondervonden wat racisme is, is zij (Sylvana – red.) het”, aldus Akwasi. Hij hoopt dan ook dat Sylvana volgend jaar gekozen zal worden als Tweede Kamerlid:

“Ik hoop ook dat ze volgend jaar tot Kamerlid wordt verkozen. Ik heb naar dat racismedebat gekeken en echt, mijn tenen trokken zo krom dat ik daarna heel lang in een warm bad heb moeten zitten om ze weer recht te krijgen. Een debat over racisme waar alleen maar witte mensen aan het woord kwamen, wát een aanfluiting.”

Akwasi verbaast zich er dan ook over dat een Partij voor de Dieren wel zetels weet te scoren op landelijk niveau, maar dat een partij die zich specifiek inzet voor mensen met kleur nog niet actief is op het Haagse toneel. “Golden retrievers zijn in de Tweede Kamer beter vertegenwoordigd dan mensen van kleur”, zo relativeert Akwasi.