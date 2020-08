Asociale tuigkrakers roven corona-opvanghuis voor gehandicapten leeg: ‘Filosofische discussie over wat bezit is!’

Dat je in Nederland geen gewetenslozere criminelen hebt dan krakers, is vandaag maar weer eens bewezen. Wat hoe diep moet je vallen om een verblijf voor gehandicapte mensen die besmet zijn met het coronavirus totaal leeg te roven en te vernielen?

Krakers zijn de grootste asocialen die zich in Nederland bevinden. There, I said it. Ze molesteren bedrijven, schelden iedereen die het met ze oneens is compleet uit en zijn ook nog eens rete-agressief. Onderaan de lange lijst met misdaden begaan door krakers komt nu een nieuw dieptepunt: een zorginstelling voor gehandicapte corona-patiënten kraken, vernielen, leegroven en achteraf je handelingen toedekken met leugens en ‘filosofische discussies over wat bezit is’.

De hierboven beschreven gebeurtenis vond plaats in Rotterdam, waar het tehuis De Patio totaal werd gestript door de gewetenloze anti-eigendomsterroristen nadat zorginstelling Mindis het recht kreeg het pand terug te vorderen. Wat er toen gebeurde, gaat ieder voorstellingsvermogen te boven:

“Toen De Kort één dag later terugkwam zag hij tot zijn verbijstering dat tv’s, de wasmachine, computers en zelfs cilindersloten gestolen waren. ,,Linnengoed was op de grond gesmeten, overal lag troep en zelfs de knuffelbeertjes waren vernield, onthoofd,” zegt De Kort. ,,Die hadden ze blijkbaar aan hun hond gevoerd of zo.” Drie van de negen krakers waren nog in het pand, maar zeiden niets met de diefstal te maken te hebben. ,,Maar ze hadden wel auto’s met aanhangwagens bij zich,” zegt De Kort.”

Ongelooflijk bizar, wreed en intens egoïstisch weer. Maar hé: zo kennen we krakers. Het zijn gewoon inbrekers, maar dan van het type dat consequent niet wordt vastgezet een aai over de bol krijgt van GroenLinks. De anti-kraakwet, die al meer dan tien jaar werd aangenomen, blijkt een wassen neus. En daar worden nu gehandicapte corona-patiënten de dupe van. Met onthoofde teddyberen dus als toegift. Hoe verzin je dit?