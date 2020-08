Belachelijk! Nieuwe corona-app blijkt vooral handig als ondersteuning voor contactonderzoek GGD

De corona-app, CoronaMelder genaamd, blijkt eigenlijk maar een tandloos hulpmiddeltje waar vooral GGD’s bij hun bron- en contactonderzoek profijt van hebben. Besmetting gaat de gebruiker er in ieder geval niet mee voorkomen.

Bron- en contactonderzoek kan op verschillende manieren worden gedaan. In het begin van de virusuitbraak gebruikten enkele landen in Zuidoost-Azië voornamelijk enquêtes. Reizigers vanuit China werden dringend doch vriendelijk verzocht om de enquêtes in te vullen, zodat men in ieder geval een redelijk beeld kreeg van potentiële andere besmettingen.

Al snel werden er apps ontwikkeld of aangepast zodat de enquêtes vanaf de telefoon konden worden ingevuld, en men begon ook de data van de smartphone zelf te gebruiken. Het gebruik van apps heeft zeker effect gehad, vooral wanneer die in verbinding stond met andere gebruikers en ook actief meldingen gaf waar je als gebruiker ook wat aan hebt. Los van de privacyschendingen is het best wel fijn als je met één alarmpje kunt weten dat er iemand in je buurt is die besmet is (geweest) toch? Dan kun je tenminste nog extra voorzichtig zijn en zorgen dat je niet zelf besmet raakt!

Deze CoronaMelder gaat dát dus absoluut niet doen. De app pikt andere app-gebruikers binnen een bepaalde radius op en registreert dit ‘handje schudden’ tussen beide telefoons. Wanneer de GGD een positieve testuitslag heeft, sturen zij een berichtje naar de desbetreffende persoon en stuurt de CoronaMelder het bericht ook (anoniem) door naar alle contacten waarmee de app de afgelopen twee weken heeft lopen ‘handjes schudden’.

Dat schiet toch geen ene moer op, zo’n bericht?! ‘Hoi, ergens in de afgelopen veertien dagen ben je mogelijk besmet geraakt, succes en blijf vooral thuis. Grtz, de GGD.’ Daar zit je dan met je goeie gedrag, alsnog besmet en waarschijnlijk al veel te laat om verdere besmetting alsnog te voorkomen.

Ik snap dat er allerlei bezwaren zijn tegenover bepaalde functionaliteiten en dat sommige landen echt wel te ver zijn doorgeschoten, maar dit is gewoon crap. Niet zo gek ook dat het door Ron Rozendaal, de verantwoordelijke directeur informatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid, met deze dooddoener wordt aangeprezen: “Maar elke besmetting die je met de app voorkomt, spaart mogelijk een leven.”Kom nou toch…