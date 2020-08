Belgische viroloog reageert verzuurd op voetballers FC Antwerp: ‘Voor sommige beroepen gelden andere regels’

Een Belgische viroloog, Marc van Ranst, zat zich gisteren dood te ergeren tijdens de finale van de Belgische beker. Hij vond het niet kunnen hoe de spelers van FC Antwerp hun overwinning, en daarmee de bekerwinst, vierden. Hij vond dit niet kunnen, en vond dit een minachting naar andere beroepsvelden. Nu is het voor hem makkelijk om lekker te zeuren op de voetballers, terwijl zij feitelijk niks fout doen, dit is gewoon het beleid van de Belgische, federale overheid.





Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze.

Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze.

Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze.

Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik. pic.twitter.com/m3aTCyVfQa — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 1, 2020

Voor de viroloog is dit natuurlijk makkelijk punten scoren, want och al die arme Belgen, die onderworpen zijn aan strenge regels, krijgen een dikke middelvinger van de voetbalclub FC Antwerp. Maar dit is natuurlijk een volstrekt onzinnige klaagzang van Van Ranst. De federale overheid heeft zelf besloten om voetbalwedstrijden weer te hervatten, en hebben dus ook instemming gegeven dat voetballers weer mogen doen wat ze normaliter ook doen. Om nu een sneer uit te delen naar die voetballers is onzinnig, dit scoort natuurlijk alleen wat goodwill omdat je met de emoties van mensen speelt.

Het klagen over de voetballers in kwestie heeft geen zin, dit levert ook helemaal niks op. Klaag liever over de overheid die óf te strengen regels heeft voor tal van mensen in de samenleving óf klaag liever over het feit dat voetbal überhaupt weer doorgaat.