Belgische voetbalsupporters komen “helpen tegen overlast allochtonen”, politie pakt voetbalsupporters juist op

Niet alleen in Nederland gaat het mis met relschoppers onder bepaalde jongeren. Ook in ons buurland België gaat het al weken mis, met name in het West-Vlaamse kustgebied Blankenberge, zeg maar het Scheveningen van onze zuiderburen.

Na dagen weken van rellen in de kustgemeente waren een groep voetbalsupporters van Club Brugge het helemaal zat en wilden naar eigen zeggen ‘de politie helpen met de problemen met allochtonen’. Net als in Nederland (kijk bijvoorbeeld naar Scheveningen, de Schilderswijk, Kanaleneiland en Overvecht) is de politie de controle kwijt in Blankenberge.

Een woordvoerder van de Belgische politie zegt tegenover Het Nieuwsblad dat ze “vier personen hebben aangehouden die deel uit maken van de harde kern van voetbalvereniging Club Brugge”. Ondanks de goede bedoelingen van de Club Brugge-surveillanten, werd er volgens de politie ook flink gedronken wat leidde tot oververhitte (daar hebben we ‘m weer!) discussies.

Volgens de Belgische media waren de vier voetbalsupporters naar de Vlaamse kust getrokken nadat er vorige week een massale vechtpartij was uitgebroken. Er werden toen arrestaties verricht bij enkele leden van een Brusselse criminele bende. Deze leden van deze bende waren van allochtone afkomst, wat de voetbalsupporters triggerde om naar eigen zeggen “de politie te assisteren”.

Anderzijds weet de Vlaamse website BRUZZ te melden dat ook ‘allochtone jongeren’ zich inmiddels hebben gemeld om de politie te helpen de rust weder te laten keren in het Belgische kuststadje.

Terwijl sommigen online belachelijk doen hebben wij in samenspraak met politie Blankenberge een team van Brusselse jongeren gestuurd om hen bij te staan dit weekend. Maar hey, iedereen zijn/haar ding🤷🏾‍♂️ https://t.co/jK4OHjywrQ — Yassine Boubout (@bouboutyassine) August 15, 2020

Laten we hopen dat het ook in België de komende dagen een beetje afkoelt, want op oververhitte mensen -of het nu ‘allochtonen’ of voetbalsupporters zijn- zit niemand te wachten. A Piece of Peace is all we need.