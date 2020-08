BIJ1 over Forum-post: ‘extreemrechts gedachtegoed dat wereldwijd leidt tot haat en terroristische aanslagen.’

De ‘antifascisten’ en antiracisten van BIJ1 zijn ook weer wakker geworden vandaag. Zij vonden een video-post van Forum walgelijk, ze menen zelfs dat dit soort video’s leiden tot aanslagen op synagoges. Op de een of andere manier zien zij een correlatie, die toch echt niet bestaat. BIJ1 ziet in Forum een infiltratie van extreemrechts in de Tweede Kamer. Wij zien in BIJ1 de belichaming van het neomarxisme.



De deugridders van BIJ1 waren snel naar het front opgetrommeld – alhoewel snel een flinke overdrijving is, de video is alweer enkele dagen oud. Maar goed, Forum = fascistisch. De boodschap is niet echt nieuw, en de onderbouwing is nogal scheef. Leest u maar even mee!

FvD plaatste onlangs een video met beelden van BLM-demonstraties en biddende moslims, gemengd met geweerschoten en onheilspellende muziek. De video past in een trend van extreemrechts gedachtegoed dat wereldwijd leidt tot haat en terroristische aanslagen.https://t.co/leU6o0KhDn — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) August 20, 2020

Uit naam van het beschermen van de eigen cultuur, die zogenaamd onder druk staat door de multiculturele samenleving, domineert openlijk racisme het maatschappelijk debat. Het wordt steeds normaler om de meest extreme dingen te zeggen. Niet alleen op straat, maar ook gewoon in de Tweede Kamer.

‘Openlijk racisme’ domineert ons debat. Is dit serieus? Zo’n opmerking is een grote, dikke middelvinger naar de Kamerleden die nu al maanden de belastingdienst aan het uitkammen zijn. Dit zijn ‘witte, cis-mensen’ die dit doen. Verder slaat het natuurlijk nergens op om te claimen dat racisme de normaalste zaak is in ons debat. Dat BIJ1 en andere identitaire linkse clubjes mensen keer op reduceren tot hun huidskleur om ze vervolgens tot slachtoffer te verklaren laat zien dat juist zij een ziekelijke obsessie hebben voor huidskleur. Voor BIJ1 is het individu niet interessant, alleen de kleur.