Bizar! Bijna 6 op de tien Nederlanders staat nog altijd achter corona-feestvarken Ferd Grapperhaus

Je zou het eigenlijk niet verwachten, maar misschien ook wel: bijna 6 op de 10 Nederlanders staat nog steeds achter minister en ‘corona-misdadiger’ Ferdinand Grapperhaus.

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat het merendeel van Nederland nog steeds vertrouwen heeft na de uitglijer van Grapperhaus, ondanks dat onder zijn beleid talloze kroegen werden gesloten, boetes werden opgelegd en mensen verzekerd werden van een strafblad.

Afgelopen week trouwde Grapperhaus in het geniep met zijn Elsevier-vrouw. Op die bruiloft werden werkelijk alle coronaregels overtreden. Er waren teveel mensen aanwezig en van enige afstand houden was geen sprake. Maar als je CDA-VVD-D66 minister bent dan moet dat blijkbaar kunnen, want premier Rutte zei dat we deze hele kwestie “vooral niet te groot” moeten maken.

Dus u weet nu bij deze: ‘Blijf op anderhalve meter afstand van elkaar, ontmoet niet teveel mensen en voorkom daarbij ook een strafblad. Tenzij u op een feestje bent van een hooggeplaatste CDA-minister. Dan is alles mogelijk. De ‘tweedehands kroonprins’ Hugo de Jonge weet daar alles van.’