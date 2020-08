Stemprocedure CDA toch onzuiver? ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’, ook al stemde je op Pieter Omtzigt!

De stemprocedure bij de lijsttrekkersverkiezing van het CDA lijkt toch niet helemaal zuiver te zijn verlopen. Enkele kiezers die op Pieter Omtzigt dachten te hebben gestemd, beweren het bericht ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’ te hebben gekregen. Andersom gebeurde dit trouwens ook. Wat is hier aan de hand?

Er lijkt sprake te zijn geweest van fraude bij de lijsttrekkersverkiezing van het CDA:

“Bronnen zeggen dat de echtgenote van kandidaat Pieter Omtzigt dacht op hem te stemmen, maar via het systeem de mededeling kreeg: ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge.’ Het partijbureau van het CDA bevestigt dit en laat weten dat nog vijf andere leden zich meldden met een soortgelijk verhaal.”

Volgens het partijbureau zou uit onderzoek zijn gebleken dat er geen technische fout, of iets anders opmerkelijks, naar voren was gekomen. De notaris die controleerde vertrouwelijk een aantal stemformulieren en daaruit zou zijn gebleken dat dit zestal leden wel degelijk op de persoon stemden die in het dankbericht van het systeem werd genoemd.

Verdere aanleiding voor een vermoeden dat er toch echt wel wat aan de hand is, komt door de volgende stukjes uit hetzelfde artikel:

“Vlak voor de bekendmaking van de uitslag (…) ontstond achter de schermen (…) tumult over de afwijkingen, zeggen bronnen. Pieter Omtzigt wilde zich aanvankelijk niet neerleggen bij de uitslag en in ieder geval het naadje van de kous weten. Daarop nam partijvoorzitter Rutger Ploum de kandidaten De Jonge en Omtzigt apart en zijn de rapportages van de notaris doorgenomen. Vervolgens accepteerde Omtzigt de uitslag.”

“De eerste ronde van de stemming moest opnieuw omdat een hacker in staat was om meerdere keren te stemmen. De partij besloot daarop een extra beveiliging aan te brengen en de leden kregen het verzoek opnieuw hun keuze aan te geven.”

Dit is toch wel héél raar. Eerst last van een hacker en toen ophef over mogelijk verkeerde stemmen. Alle checks zijn achter gesloten deuren gedaan en het verschil tussen De Jonge en Omtzigt was slechts 258 stemmen.

Is er sprake van fraude of zijn het allemaal ‘ongelukjes’? Ik kan het ook niet bewijzen of ontkrachten. Is er geen manier om in dat stemsysteem te duiken? Er is geen smoking gun, maar de kamer staat wel blank van de rook.