Bizar! CNN-verslaggever staat voor brandende stad maar roept: ‘Vreedzame demonstraties!’

Na opnieuw een shooting by cop (die mogelijk in de permanente verlamming van het ‘slachtoffer’ resulteerde: de crimineel Jacob Blake) in Amerika zijn Black Lives Matter en ANTIFA nóg harder losgegaan. Dat het ‘slachtoffer’ een crimineel is en voor het schietincident zelfs met agente knokte wordt door die groepen natuurlijk blij over het hoofd gezien. Hij is zwart, de agenten blank wit. Hop, klaar, racisme bewezen.

Hoe dan ook, die terroristische groeperingen gaan dus helemaal los. Ja, dat deden ze al, maar nu hebben een nóg een excuus om hun gewelddadige communistische revolutie door de strot van mede-Amerikanen te dwingen.

Nou is dat natuurlijk heel ernstig. Hele steden staan in de fik. Mensen worden gewoon aangevallen door de terroristen als ze over straat lopen. Er zijn vinden vuurgevechten plaats, op straat, alsof het ’t Wilde Westen is.

Ongelooflijk genoeg doen linkse media als CNN nog steeds alsof het allemaal wel meevalt met dat geweld. In de video hieronder zie je een correspondent van CNN in actie. Achter hem zetten demonstranten alles in de fik. Maar wat staat onder in beeld? “Fiery but mostly peaceful protests after police shooting.”

Met andere woorden: Gepassioneerde maar veelal vreedzame protesten naar schietpartij.

Serieus? Terwijl je correspondent voor een brandende stad staat?

CNN: ‘Fiery but mostly peaceful protests’ as city burns in the background. Some media have lost touch with reality. pic.twitter.com/4UiYq7olqg — Michael Heaver (@Michael_Heaver) August 27, 2020

De linkse media zijn écht helemaal losgeslagen. Het is ongelooflijk hoe het mediakartel tegen ons probeert te liegen; terwijl we heel duidelijk met onze eigen ogen zien wat er écht aan de hand is.