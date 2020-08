BLM-boegbeeld Killer Mike: ‘Ik ben geen racist maar ik geef mijn geld alleen aan de zwarte gemeenschap’

Bewijs nummer 4540403 dat BLM, en met name haar ideologen, doorgeslagen neo-marxisten zijn die er nogal racistische ideeën op nahouden. Segregatie? Klinkt voor BLM-boegbeeld Killer Mike nog niet zo slecht, hij roept namens de zwarte gemeenschap op om alleen geld te storten bij een ‘zwarte bank’. Ook spendeert hij zijn geld alleen binnen de zwarte gemeenschap, andere minderheden kunnen hem waarschijnlijk gestolen worden.



Het blijft verwonderlijk hoe effectief de beeldvorming over BLM is geweest, de media waren lyrisch over deze nobele rebellen. Want het Westen is natuurlijk systemisch racistisch. Voor kritische media, politici en anderen was er bijna geen beginnen aan; hoe moest je dit valse narratief nu ontmaskeren voor het grote publiek?

Nu zal dit waarschijnlijk niet zo snel gebeuren, de gemiddelde hipster zal over een jaar nog steeds denken dat BLM een nobele organisatie is. Terwijl de feiten die dit tegenspreken nauwelijks te weerspreken zijn. Vooral in Amerika, maar ook hier in Nederland, zijn de kopstukken van de BLM-bewegingen vaak neo-marxisten of andere extremisten die de meest ranzige maatschappijvisies erop nahouden.

Als het aan #BLM-boegbeeld “Killer Mike” ligt, wordt de volgende stap in de richting van segregatie gezet: als zwarte geeft hij zijn geld enkel aan de zwarte gemeenschap en brengt hij het enkel naar een zwarte bank. pic.twitter.com/PdF3t1nbBO — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) August 12, 2020

Hoe kan het dat zo iemand als Killer Mike op handen werd gedragen, terwijl deze man gewoon doodleuk zit te praten over segregatie-achtige praktijken, en die hij promoot.