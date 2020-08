Break! Sander Schimmelpenninck stopt als Op1-praatpop

‘Domrechtse’ mannen en vrouwen zullen vandaag de vlag gaan uithangen, Twitter-tiran en Graaf scheldkanonnade stopt als presentator bij Op1. Hij nam de job als experiment, en dat was niet geheel succesvol. Vandaar dat we zijn ‘vrolijke rechtse geluid’ nu niet meer zullen gaan horen op de NPO. Wat een gemis.





Eerlijk is eerlijk, stiekem gaan we hem wel missen. Er was niemand – op Peter R. de Vries na dan – die zoveel ophef kon veroorzaken als Graaf Schimmelpenninck. Hij kreeg het voor elkaar om heel rechts Twitter op te stangen, en dat is toch best een puike prestatie.

Schimmelpenninck meldt dat hij vanaf het begin af aan al zijn twijfels had over het programma. En tijdens de coronatijd namen zijn twijfels niet af over zijn rol als presentator bij Op1. Hij wilde voornamelijk meer vrijheid, maar die krijg je niet bij de NPO.

,,Maar er waren ook best veel gesprekken die vrij eendimensionaal waren. Het is niet altijd een debat. Soms was mijn rol als presentator vrij beperkt”, zegt hij. ,,Het kost me teveel tijd, het kost me ook stress. Ik vind dingen die mijn vrijheid beperken irritant. Het is fysiek heel zwaar. Je komt thuis om twaalf uur, half één en dan kun je niet meteen slapen. De adrenaline is zo hoog. Dan ben ik de vrijdag erna niets waard. Het is extreem intensief.”

Dus binnenkort zal Schimmelpenninck de televisie verlaten. Sommigen zullen de vlag uithangen, anderen zullen balen. De laatste rel, waarin hij zijn seksistische aard liet zien, was waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen.

Hij sprak altijd met flink wat dedain over anderen, maar schuwde het niet om zelf mensen op uiterlijke kenmerken belachelijk te maken. Gaan we dit nu missen? De NPO kan tenminste weer haar handen in onschuld wassen.