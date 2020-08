Break! ’Vermeende schutter Bas van Wijk is bekende van politie’

Goed ingevoerde bronnen van de Telegraaf menen dat de man die verdacht wordt van de moord op Bas van Wijk een bekende van de politie is. Het zou gaan om Nederlandse man met Marokkaanse roots meldt de Telegraaf. De advocaat die een andere verdachte bijstaat is niet blij met het OM, die volgens hem deze informatie zomaar naar buiten brengt.





Het OM maakte vandaag bekend dat een vuurwapen en een horloge zijn gevonden die worden meegenomen in het onderzoek. Advocaat Van Vliet, advocaat van een van de drie verdachten, is niet te spreken over het OM.

„Het Openbaar Ministerie had de informatie nooit nu al naar buiten mogen brengen over het gevonden wapen en horloge”

De advocaat vindt dat het OM zich gewoon aan de regels moet houden. De lading is natuurlijk groot bij deze zaak, maar alsnog dient het OM zich aan de geldende regels te houden. En dat gebeurt dus niet volgens Van Vliet.

„Ik begrijp dat deze zaak heel gevoelig ligt. Het is ook verschrikkelijk hoe Bas van Wijk is doodgeschoten”, vervolgt de Amsterdamse strafrechtadvocaat. „Maar noblesse oblige. Adel verplicht. Als overheidsinstantie moet het OM zich aan de regels houden. Er werd al informatie naar buiten gebracht toen verdachten nog in beperkingen zaten. Wij als advocaten moeten ons ook aan de regels houden.”

De advocaat spreekt over onacceptabele taferelen, en daar maakt hij een punt. Hij zou veel informatie niet via het OM te horen krijgen maar via de media. En dat is niet hoe hoort.

„Als klap op de vuurpijl, op het moment dat wij bij de voorgeleiding kwamen afgelopen vrijdag, zaten er in het dossier geen verklaringen van medeverdachten. Terwijl wij als advocaten wel wisten uit de media dat die er waren. Die informatie mocht ik dus niet delen met mijn cliënt. Dat is een onwerkbare situatie.”