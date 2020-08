CBS stelt oversterfte door hittegolf bij met 650 extra doden, exact dezelfde risicogroep als bij corona

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat het aantal extra overlijdens ten tijde van de hittegolf, de zogeheten ‘oversterfte’, hoger in met 650. Die zouden vrijwel volledig kunnen worden toegeschreven aan de hittegolf, meent het CBS. Ik vraag het me af.

In de week van 10 tot en met 16 augustus gaat het om 3.172 sterfgevallen, waar het gemiddelde voor die week normaal op ~2.670 ligt. Voor de week erop gaat het vooralsnog om 150 extra doden, maar nog niet alle data is binnen. En dan lees ik dit zinnetje:

“Volgens het CBS valt de oversterfte vrijwel zeker volledig toe te schrijven aan de hittegolf, omdat in de afgelopen twee weken ‘slechts’ enkele tientallen Nederlanders overleden aan COVID-19.”

In Nederland tellen we alleen de overlijdens van de in het ziekenhuis opgenomen (en positief geteste) coronapatiënten als ‘coronadoden’. En wellicht, hier en daar, bij zéér sterke vermoedens van coronabesmetting. Maar een oud iemand met het coronavirus, die thuis sterft tijdens de hittegolf? Die wordt geteld als ‘oversterfte’ vanwege die hittegolf.

En ik geloof niet dat dit allemaal door de hittegolf is gekomen, althans niet direct. De hittegolf kan net zo goed het laatste zetje zijn geweest, wat net te veel is geweest voor een al (door corona) verzwakt persoon. Dat zou kunnen betekenen dat zo iemand het wellicht wél had overleefd als diegene niet besmet was geraakt.

Het sterftecijfer onder mensen die gebruik maken van langdurige zorg (Wlz), is 37 procent hoger dan normaal. Ook zijn er relatief veel 80-plussers gestorven en is de sterfte in de leeftijdsgroep van 65- tot 80-jarigen 11 procent (94 doden) gestegen. Precies dezelfde risicogroep als bij corona dus.

Ja, het kán inderdaad gewoon komen door de hittegolf, maar naar een andere verklaring wordt ook niet echt gezocht! En heel begrijpelijk waarom dat niet gebeurd hoor. Maar het argument: ‘het zal wel de hittegolf zijn, want coronapatiënten hebben zich niet eerst gemeld toen ze doodgingen’, is ook wel weer het ándere uiterste. En dat is wat het CBS hier zegt. Het is niet alsof de paniek uitbreekt op het moment dat er bij de schatting rekening wordt gehouden met een vermoeden van sterfte door corona. Nu lijkt het juist meer alsof het virus wel degelijk een (hoofd-)rol speelde!