Column Ozair Hamid: Europa heeft Amerika nodig

Europa is aan het einde van de dag ook maar een middenklasse continent, met middelmatige groei. Een baken voor vrijheid en voorruitgang zijn en blijven de Verenigde Staten – waar Europa van afhankelijk is en was.

Het Europese negatieve sentiment jegens de VS lijkt een toppunt te hebben bereikt. De nieuwe Amerikaanse opstelling tegenover internationale afspraken, zoals het Klimaatakkoord, wordt in Europa geridiculiseerd, en over het belang van een verenigd Europa wordt steeds vaker gesproken, gezien de VS ‘niet langer meer een goede bondgenoot is’. De duizenden militairen die terug naar de VS keren zou eenvoudigweg nóg een reden zijn om afscheid te nemen van de decennialange trans-Atlantische relatie.

Maar vaak wordt onze fundamentelere verhouding achterwegen gelaten; want alleen de VS, en in mindere maten Europa en landen zoals Australië en Nieuw-Zeeland, streeft naar een wereld waar het individu overwint – en waar totalitaire overheden niet de overhand krijgen. Felle oppositie tegen totalitair beleid is vanuit Iran, Rusland en nog belangrijker, China, niet aanwezig. En hoewel dat niet zozeer catastrofaal is, is het streven naar een wereld waar totalitair beleid overwint wel zeer problematisch. Is een verenigd, federaal Europa in dat geval opgewassen tegen het opkomende China?

Aristoteles schreef in de Ethica Nicomachea dat een vriendschap vanuit wederzijds voordeel of nut niet het beste soort vriendschap is; een vriendschap gebaseerd op goedheid en oprechtheid is een vriendschap die overwint en het waard is. Historische en hedendaagse observaties – zoals het meevechten in de Tweede Wereldoorlog en het beschermen van de Europese naties – wijzen uit dat de VS en Europa een vriendschap delen op basis van hun goede karakter en hun oprechtheid. Het weggooien van zo’n unieke elementaire band zou zonde zijn, want vaak komen deze niet voor.

Dus verwerp deze relatie niet ondanks de moeilijkheden, want elke relatie en vriendschap verkeert in zwaardere tijden. De VS is waar wij onze vrijheid, democratie en welvaart aan hebben te danken. Het land heeft risico’s genomen en kosten gemaakt om ons te beschermen. En zeker in de wereld van vandaag de dag, waar vrijheid, democratie en welvaart onder druk staan, is de VS de beste bondgenoot die wij kunnen wensen.

Volg mij op Twitter