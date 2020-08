COVID-bruidegom Grapperhaus is gezag definitief kwijt: boa’s geven veel minder coronaboetes na z’n virusbruiloft

Dat minister Ferd Grapperhaus per sé wilde blijven zitten na z’n corona-faux pas op z’n bruiloft onlangs, is niet zonder gevolgen gebleven. Wetshandhavers zien zichzelf nu gedwongen om zonder gezag de straat op te moeten, waar ze corona-ontkennende Nederlanders niet goed meer kunnen beboeten: “Dit doet natuurlijk afbreuk aan onze geloofwaardigheid.”

Vanuit z’n woonkamer ergens in Ierland zal een korzelige Phil Hogan met weinig enthousiasme naar Nederland kijken. De Ierse politicus moest aftreden na coronamaatregelen genegeerd te hebben op een golfbaan. Z’n Nederlandse collega Ferd Grapperhaus mag echter gewoon blijven zitten nadat hij een ‘coronabruiloft’ heeft gehouden: gasten hielden onvoldoende afstand en hij had veel te veel gasten uitgenodigd.

Hij vindt zichzelf nog steeds geloofwaardig, zegt hij. En Rutte ook, dus daarmee is de kous af. Althans, wat betreft het baantje van de Justitieminister. Op straat laat Grapperhaus z’n eigen handhavers echter flink in de kou staan, omdat zij niet meer gezaghebbend kunnen optreden tegenover mensen die denken dat ze het virus gewoon kunnen negeren.

Lekker bezig dus, maar niet heus, Grappie. De NOS rapporteert:

“De verontwaardiging bij burgers over de fout van de minister is groot, merkt [BOA ACP-vakbondsvoorzitter] Gerrits. “Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt.” Het heeft er volgens Gerrits toe geleid dat boa’s terughoudender zijn geworden bij de handhaving van de regels. “In soortgelijke situaties, dus met groepen mensen die te dicht bij elkaar staan, gaan we bekeuringen liever uit de weg. We laten het dan bij een waarschuwing.”

Dus als in Nederland de R0 van het coronavirus weer oploopt, weten we wie we daarvoor verantwoordelijk mogen houden. Juist ja, de man die mensen die het virus negeren “asociaal” noemt, maar zelf vervolgens óók de regels triomfantelijk aan zijn laars lapte.