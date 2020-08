´Daar in die Lieve Amsterdamse Grachtengordel´: Twee schietpartijen in 12 uur tijd!

Het verliep de afgelopen uren weer lekker in onze hoofdstad Amsterdam. In slechts twaalf uur tijd zijn er twee schietpartijen gemeld. Vanochtend werd in de Amsterdamse Rivierenbuurt een man neergeschoten. Enkele uren daarvoor werd de gangsterrapper Bigidagoe nog neergeknald.

De zoveelste schietpartij gebeurde woensdagochtend omstreeks 04.00 uur. Dinsdagmiddag (enkele uren eerder) werd in datzelfde Amsterdam nog de 23-jarige Danzel S. (beter bekend als rapper Bigidagoe) uit Amsterdam-Zuidoost neergeblaft. De politie heeft vooralsnog het nakijken, want bij beide schietpartijen zijn er vooralsnog geen verdachten aangehouden.

Rond 4.00 uur is (opnieuw) geschoten in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Daarbij is één man gewond geraakt. Hij is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis. Getuige geweest, beeldmateriaal of meer informatie? Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) August 26, 2020

Amsterdam gaat al langere tijd gebukt onder een spoor van geweld. Vaak heeft het te maken met drugsgerelateerde zaken, en ook niet heel zeldzaam zijn daar van die gangsterrappers (drillrappers) bij betrokken. En nee, we gaan deze keer niet linken naar de muziek van de neergeschoten rapper Bibidagoe, want wij hebben tenminste wél muzieksmaak. Hier het bewijs.