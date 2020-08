Daar is ‘ie dan! Corona-app gaat live in Drenthe en Overijssel! Wie o wie gaat dit downloaden

Na maanden van speculatie is de app er dan eindelijk. En nee, Bill Gates heeft er ditmaal niks mee te maken. De privacy-gruwel die CoronaMelder heet gaat online. Voorlopig alleen nog te verkrijgen in het verre Oosten gelukkig. De app zal vooral gaan dienen als extra hulpmiddel voor de GGD, die zelf de gehele crisis compleet verkeerd heeft ingeschat.



Pas vanaf 1 september zal heel Nederland eraan moeten geloven, maar tot dan is het oosten van Nederland de Sjaak. Ditmaal is de app minder privacy-schendend dan de vorige edities, maar toch blijft er kritiek op deze ‘melder’.

Voor bron- en contactonderzoek zal deze app waarschijnlijk fantastisch werken, de app zal werken via bluetooth. Mocht jij in de afgelopen veertien dagen langer dan 15 minuten hebben lopen babbelen met een persoon met coronaklachten, dan krijg je een melding.

In theorie lijkt de app een handige oplossing om mensen een waarschuwing te geven als ze in contact zijn geweest met een persoon die positief is getest.

Toch blijft er, terecht, veel gedoe rondom het privacy-vraagstuk. Want in hoeverre voelt men zich comfortabel om tal van gegevens af te staan aan de overheid. Wie garandeert dat deze gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinde, of dat de servers veilig genoeg zijn?

Heeft u de app al op uw telefoon staan?