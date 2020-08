Den Haag doet aangifte na schofterig vandalisme Indisch Monument

Actiegroep Aliansi Merah Putih wilde de aandacht trekken door afgelopen nacht het Indisch Monument in Den Haag te bekladden. De herdenking zou “in de volledigheid problematisch” zijn, wat kennelijk voldoende reden is om het monument dan maar te mogen vandaliseren. Belachelijk! Heel goed dat de gemeente Den Haag over is gegaan tot het doen van aangifte tegen die rotzakken.

Ik heb echt geen goed woord over voor deze vandalistische ‘actiegroep’, die meent op deze manier hun punt te moeten maken. Ze wilden aandacht vragen voor de slachtoffers aan de kant van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, die “altijd al worden genoemd tijdens de herdenking”, volgens de directeur van de belangenorganisatie van mensen uit voormalig Nederlands-Indië Rocky Tuhuteru. En dat geldt ook voor de slachtoffers van de onafhankelijkheidsstrijd die volgde na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Dit respectloze kutclubje heeft overigens al meer bekladdingen van standbeelden op hun naam staan. Zo hebben zij in juni het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Hofvijver ook al toegetakeld.

Het frappante is dat de Haagse burgemeester Jan van Zanen door de organisatie Federatie Indische Nederlanders, zowel per post als per mail, is geïnformeerd over de geplande acties van die club. Maar daar is niets mee gedaan, ondanks het feit dat er wél is beloofd dat er ‘extra maatregelen’ genomen zouden worden.

Het is sowieso een belachelijke trend geworden in dit land, waar iedere willekeurige flutclub met een mening maar meteen aandacht meent te moeten vragen door een monument te gaan lopen besmeuren. Discussie hebben ze geen behoefte aan want ze hebben toch al gelijk. En wie ze het tegendeel wil bewijzen staat dus bij voorbaat aan de ‘verkeerde kant’. Respectloze horken zijn het!