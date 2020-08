Diederik Gommers woest over wegrenactie coalitie: ‘Verwacht geen heldendaden’ meer van de zorg zonder salarisverhoging!

Diederik Gommers mocht woensdagavond langskomen bij Op1 om te reageren op de bizarre actie van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer gisteren. Die renden namelijk massaal weg op het moment dat er (hoofdelijk) gestemd zou worden over een salarisverhoging voor zorgpersoneel. Door de Kamer plots te verlaten zorgde de coalitie ervoor dat het quorum niet gehaald werd, waardoor er niet gestemd kón worden.

Applaudisseren voor zorgpersoneel… de coalitiepartijen maakten er de afgelopen maanden zo ongeveer een nationale obsessie van. We moesten allemaal bij een open raam gaan staan, op het balkon of in de tuin en heel hard klappen voor al die dokters en verpleegsters die aan de ‘frontlinie’ strijden tegen corona.

Ja, ja, de zorg was het allerbelangrijkste in Nederland.

Dat was allemaal een theatervoorstelling. Flauwekul. Drama. De coalitie heeft lak aan de zorg. Dat werd gisteravond maar weer eens bewezen toen er een (hoofdelijke) stemming zou plaatsvinden over een salarisverhoging voor zorgpersoneel. De zielige coalitiegenoten renden letterlijk allemaal de Kamer uit zodat het quorum niet gehaald werd en de stemming niet door kon gaan.

Wanstaltig.

Diederik Gommers — de IC-man — werd daar later op de avond mee geconfronteerd door Charles Groenwappie, bij Op1. Gommers’ reactie op de actie van de coalitie liet weinig aan de verbeelding over. “Ze verwachten dat we leveren, maar iedere keer gebeurt dit,” aldus Gommers. “Verwacht geen geweldige dingen en heldendaden als we hier niet over kunnen praten.”

De coalitie stemde niet over een motie over salarisverhoging voor zorgpersoneel. Diederik Gommers wordt er emotioneel van: “Ze verwachten dat we leveren, maar iedere keer gebeurt dit. Verwacht geen geweldige dingen en heldendaden als we hier niet over kunnen praten.” #Op1 pic.twitter.com/cc9bGvnJUa — Op1 (@op1npo) August 12, 2020

Tja. Daar valt eigenlijk niets tegen in te brengen. Behalve dan natuurlijk dat hij zegt dat als er “geen geld” voor is dat “gewoon” eerlijk gezegd moet worden.

Dat geld is er heus wel, Diederik. Nog maar een week geleden kreeg het Franse zorgpersoneel een lekkere salarisverhoging — betaald met de EU-bijdrage van Nederland.

Frans zorgpersoneel krijgt 'historische' salarisverhoging, mede mogelijk gemaakt door de #EU bijdrage uit Nederland. Nederlands zorgpersoneel daarentegen krijgt een schop onder de kont, mede mogelijk gemaakt door de #EU https://t.co/8BB3bCOts5 — Gerhard Verwox (@GerhardVerwox) August 5, 2020

Als wij Franse doktoren, artsen, en verplegers een salarisverhoging kunnen geven, dan moeten we dat al helemaal kunnen doen voor ons eigen zorgpersoneel.