Draaideur relschopper met enkelband wordt opgepakt – blijkt vaker betrokken te zijn bij relletjes

De politiedienst in Utrecht heeft gisteravond een relschopper opgepakt, die doodleuk relletjes met de politie aan het uitlokken was. Tot verrassing van het Utrechtse korps droeg de relschopper een enkelband, maar het boeide hem klaarblijkelijk vrij weinig. Wel of geen enkelband zulke draaideur-crimineeltjes blijven toch wel doorgaan.





De politie zegt de aanhouding niet te kunnen ontkennen – overigens kunnen ze het ook niet bevestigen, dit mogen/kunnen ze niet. Het zou gaan om een 17 jarige jongen uit Kanaleneiland, die dus aan het rellen was terwijl hij een enkelband droeg. Die enkelband had hij natuurlijk wegens eerdere vergrijpen, maar het dragen van een enkelband verhinderde hem niet om doodleuk de confrontatie met de politie op te zoeken.

In Utrecht dreigt de situatie uit de hand te lopen. Op sociale media liepen jongeren al berichten te posten dat wat er in Den Haag gebeurt, kinderspel is vergeleken met wat de jongens uit de Domstad zullen doen. De afgelopen dagen was het al enorm onrustig in diverse wijken.

Zolang Utrecht een locoburgemeester heeft die van de knuffelpartij GroenLinks is, moeten we niet verwachten dat de politie kordaat gaat optreden. Dit overigens tot onvrede van de politieagenten zelf, zij hekelen het huidige beleid.