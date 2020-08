Politie agenten niet blij met aanpak rellende jongeren Utrecht: ‘Dweilen met de open kraan’

Binnen de gelederen van de Utrechtse politiedienst rommelt het. Tal van agenten staan niet achter het huidige beleid, zij zien liever dat rellende jongeren gewoon gearresteerd worden in plaats van een ‘foei!’. Zij willen dat de nadruk meer komt te liggen op het arresteren van de jongeren die de rellen organiseren. Sinds vrijdag is de politie bezig om rellende jongeren in bedwang te houden. In Ondiep, Kanaleneiland en Zuilen is het enorm onrustig.



Bij de politiedienst is er veel onbegrip voor het huidige beleid. Veel herrieschoppers die zijn opgepakt zien zij een dag later weer op straat. Dit slappe beleid zorgt ervoor dat veel agenten ontevreden zijn, en dat is meer dan terecht. Zij riskeren hun gezondheid, pakken relschoppers op, en diezelfde relschoppers komen er met een ‘foei!’ weg. Dat is natuurlijk niet uit te leggen aan je eigen politie agenten.

Eén agent zegt dat het voornamelijk gaat om Marokkaanse jongeren, en dat ze precies weten wie het zijn. Dus ze kunnen dit probleem veel makkelijker oplossen namelijk door deze jongeren in de ochtend van hun bed te lichten.

“We kennen die gasten uit onze wijk en we zouden ze ’s ochtends gewoon van hun bed kunnen lichten”, zegt een politieman uit de wijk Kanaleneiland. “In plaats daarvan moeten we ’s nachts achter ze aan rennen.”