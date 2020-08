Drillrapper Blacka aangehouden. Drillrap-sympathisanten uiten steunbetuigingen op sociale media: ‘Free Blacka’

Een vete binnen de drillrapwereld is helemaal uit de hand gelopen, een van de veroorzakers van deze escalatie is drillrapper ‘Blacka’, een zeventien jarige knaap uit Rotterdam. Hij, en twee andere rappers uit Amsterdam, zijn aangehouden vanwege een lopend onderzoek bij het OM. Zijn trouwe volgers en sympathisanten roepen schande op sociale media. Zij willen niets liever dan dat de knuffel-rapper weer vrij komt. Maar voor de veiligheid van andere Nederlanders lijkt me dat niet zo slim.



In een vete tussen verschillende drillrap-stammen is rapper ‘ChuChu’ om gekomen. De hele rel is compleet geëscaleerd. Jonge tieners die met messen, zwaarden en wapens over straat lopen. Het zijn niet langer meer Amerikaanse taferelen, binnen de Randstad lijkt dit de normaalste zaak geworden. Dankzij dit drillrap-tuig.

Het OM laat niet weten wie Blacka nu precies is, en laat ook niet weten wat nu de precieze reden is van het arrest. Blacka heeft eerder al opgeroepen ‘om de confrontatie’ aan te gaan met andere rapgroepen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een flinke escalatie zoals inmiddels heel Nederland weet.

De zeventien jarige rapper zal dinsdag voor de rechter verschijnen. Ondertussen laat het OM weten dat het goed mogelijk is dat er nog meer arrestaties zullen volgen.